Momenti di tensione dopo la finale del Grande Fratello: Josh Rossetti se la prende con Massimiliano Varrese. Calci e pugni davanti ai fan.

Dopo la recente finale del Grande Fratello, un evento drammatico ha scosso gli spettatori e i fan dello show. Josh Carter Rossetti, noto per essere il fratello di Greta, è stato al centro di una controversia travolgente che coinvolge Massimiliano Varrese. L’evento ha avuto luogo fuori dagli studi del reality, con Rossetti che ha attaccato fisicamente l’auto dell’attore, visibilmente furioso.

Secondo quanto riportato da fonti online, la scintilla dell’incidente sembra essere stata un commento di Varrese nei confronti di Monia La Ferrera, ora compagna del giovane Rossetti. L’ex concorrente Stefano Miele ha tentato di fare chiarezza sull’accaduto durante una diretta su Instagram, spiegando che Varrese avrebbe applaudito sarcasticamente La Ferrera, scatenando l’ira di Rossetti.

Grande Fratello: il video dello scandalo fuori dagli studi

Nella notte tra il 25 e il 26 marzo, dopo la finale del Grande Fratello sono diventati virali i video di Rossetti che dà in escandescenza contro l’auto di Massimiliano Varrese.

In che senso tra Josh e Varrese c’è stata una rissa #GrandeFratello pic.twitter.com/jmcVT5oyN5 — Daniele (@__Clemens_) March 26, 2024

La situazione è degenerata rapidamente con Rossetti che ha perso il controllo, colpendo una porta e il muro circostante con calci e pugni. Le immagini dell’incidente sono state condivise su diverse piattaforme social, suscitando reazioni forti da parte dei fan dello show e dei media.

Il video mostra anche Rossetti che si avvicina all’auto di Varrese, tentando di forzare l’ingresso e continuando a colpire il veicolo con rabbia evidente. Alcuni presenti hanno cercato di intervenire per placare la situazione, ma la tensione era palpabile.

Grande Fratello: i motivi dietro la rissa

La motivazione precisa dietro l’ira di Rossetti è stata oggetto di speculazioni online. Molti attribuiscono il suo comportamento all’atteggiamento di Varrese nei confronti di La Ferrera. Tuttavia, come sottolineato da Miele, non c’è giustificazione per la violenza.

Ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime ore?