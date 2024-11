Il Grande Fratello 2024 cambia giorno: ecco le nuove date

Lunedì 11 novembre su Canale 5 non c’è la consueta puntata del Grande Fratello 2024: ecco perché e le nuove date.

Nella serata di lunedì 11 novembre, i telespettatori che dalle 21.20 in poi si sintonizzeranno con Canale 5 per venere una nuova puntata del Grande Fratello 2024 resteranno delusi: non troveranno infatti una nuova puntata del programma con Alfonso Signorini ma una nuova puntata de La Talpa con Diletta Leotta. Niente paura, il Grande Fratello 2024 non è stato cancellato, è stato solamente spostato di giorno nei palinsesti televisivi.

Quando va in onda il Grande Fratello?

La classica puntata del Grande Fratello 2024, anziché andare in onda lunedì 11 novembre, andrà in onda martedì 12 novembre. Come mai è stato fatto questo scambio? Da parte dei vertici di Canale 5 non è arrivata nessuna comunicazione a riguardo ma è facile immaginare che il motivo sia da ricercare nel fatto che proprio lunedì 11 novembre su Rai 1 inizia l’ultima stagione della serie TV L’amica geniale.

Insomma, una concorrenza troppo forte per il reality di Alfonso Signorini (i cui ascolti non sono certo da record). Il cambio di palinsesti non è provvisorio, ma definitivo: anche nelle prossime settimane La Talpa (che non è in diretta) è anticipata al lunedì e il Grande Fratello al martedì.

Certo, bisognerà poi vedere cosa decideranno a Mediaset dopo che su Rai 1 la quarta stagione di L’amica geniale sarà conclusa e anche La Talpa 2024 arriverà al termine. Ma per questo c’è ancora tempo. Intanto, come detto, la notizia è che il Grande Fratello cambia il proprio giorno di programmazione all’interno dei palinsesti del principale canale Mediaset.

Infine, specifichiamo che nonostante il cambio di programmazione all’interno dei palinasti, non cambia la scaletta del programma e martedì si procederà con le attese nomination.