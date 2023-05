Qual è il significato della canzone Grande amore de Il Volo? Con questo brano il trio ha vinto il Festival di Sanremo del 2015.

Il Volo ha ottenuto il successo proprio grazie a Grande Amore, canzone che ha consentito loro di vincere il Festival di Sanremo 2015. Il brano ha alle spalle una storia piuttosto turbolenta, visto che era stato partorito parecchi anni prima: scopriamo la sua genesi, il testo e il significato.

Grande amore de Il Volo: il significato della canzone

Grande amore è la canzone con cui Il Volo, trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha vinto il Festival di Sanremo 2015. La storia del brano, però, affonda le radici nel 2003, quando viene composto dal cantante Francesco Boccia e da Ciro ‘Tommy’ Esposito de Il Giardino dei Semplici. I due l’avevano scritta con l’intenzione di farla interpretare da voci liriche. Nel 2005 viene proposta a Sanremo, ma rifiutata e bollata come “troppo vecchia“. Dieci anni dopo, nel 2015, la canzone torna al vaglio per le Nuove Proposte del Festival. In un primo momento doveva essere interpretata dal duo Operapop, ma sono stati scartati perché uno dei due aveva già superato i 36 anni. In seguito è stata proposta a Orietta Berti, ma l’artista non poteva partecipare alla kermesse. Infine, la scelta è caduta su Il Volo e il brano è diventato famoso in tutto il mondo, segnando anche il successo internazionale del trio.

“Sole sono le parole

Ma se vanno scritte tutto può cambiare

Senza più timore te lo voglio urlare questo grande amore“.

Il testo di Grande amore è stato leggermente ritoccato da Il Volo per renderlo “conforme” alla loro età. Il brano racconta di una relazione importante, sembra quasi una lettera indirizzata al partner.

“Dimmi chi sei

Respiro dei giorni miei d’amore.

Dimmi che sai

Che solo me sceglierai“.

Il partner chiede una serie di rassicurazioni, una su tutte: che quell’amore non finirà mai. Il sentimento è talmente forte che si avverte una certa urgenza, quella di avere tutte le risposte possibili sul futuro. Grande amore, per stessa ammissione de Il Volo, può essere indirizzata a tutti i rapporti, quindi non deve essere confinata alle sole dinamiche di coppia.

Ecco il video di Grande amore de Il Volo:

Grande amore de Il Volo: il testo della canzone

Chiudo gli occhi e penso a lei

Il profumo dolce della pelle sua

È una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole…

