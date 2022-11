Qual è il significato della canzone Gli ultimi romantici di Eros Ramazzotti? Il brano è una dedica a quanti credono ancora nel vero amore.

Gli ultimi romantici è la nuova canzone di Eros Ramazzotti. Un brano da cui emerge una nota di nostalgia, che intende celebrare coloro che credono ancora nel vero amore, in quel sentimento che spinge due persone alla fusione perfetta. Vediamo il testo e il significato del singolo.

Gli ultimi romantici di Eros Ramazzotti: il significato della canzone

Uscita il 21 novembre del 2022, la canzone Gli ultimi romantici di Eros Ramazzotti è contenuta all’interno dell’album Battito infinito. Il brano è un inno all’amore vero, quello che ai tempi d’oggi è difficile da trovare. L’artista, affiancato dalla sua ipotetica donna, si fa portavoce di coloro che, immersi in una realtà artificiale, hanno il coraggio di credere ancora nei sentimenti più puri.

Pensare insieme, un’attività che oggi è quasi scomparsa. E’ difficile trovare coppie che ammettono di vivere la quotidianità come una cosa sola. Questo non significa trascorrere 24 ore al giorno insieme e dipendere l’uno dall’altro, ma confrontarsi e prendere decisioni insieme.

Gli ultimi romantici di Eros Ramazzotti non racconta un semplice amore, ma la fusione perfetta di due persone che, anche se hanno i loro guai, sono in grado di completarsi a vicenda.

Ecco il video de Gli ultimi romantici di Eros Ramazzotti:

Gli ultimi romantici di Eros Ramazzotti: il testo della canzone

Uoh-oh-oh-oh-oh

Uoh-oh-oh-oh-oh

Uoh-oh-oh-oh-oh

Uoh-oh-oh-oh-oh

Uoh-oh-oh-oh-oh

Uoh-oh-oh-oh-oh

È necessario per noi capirsi bene

Anche se non si usa più

Tutto è così artificiale com’è

Qui l’eccezione sei tu (qui l’eccezione sei tu)

È sottinteso per noi pensare insieme

Anche se non si usa più

Tutto è già superficiale com’è

Chi scava dentro sei tu

Sei tu

Nei pensieri miei

Io te li leggerei

Stringimi più forte che puoi

Possiamo viverci sai

Se lo vuoi

Nonostante questi tempi aridi

Come vedi siamo ancora qui

Con i nostri guai

Quelli come noi

Forse sono i nuovi eroi

Nonostante questi tempi comici

Nascondiamo gli occhi lucidi

Ma ci pensi mai

Forse un giorno poi

Gli ultimi romantici

Saremo solo noi

Uoh-oh-oh-oh-oh

Uoh-oh-oh-oh-oh

È fondamentale per noi volersi bene

Anche se non si usa più

Tutto è così artificiale com’è

Qui l’eccezione sei tu

Sei tu

Nei pensieri miei

Possiamo viverci lo sai

Nonostante questi tempi aridi

Come vedi siamo ancora qui

Con i nostri guai

Quelli come noi

Forse sono i nuovi eroi

Nonostante questi tempi comici

Nascondiamo gli occhi lucidi

Ma ci pensi mai

Forse un giorno poi

Gli ultimi romantici

Saremo solo noi

Gli ultimi romantici

Saremo solo noi

Gli ultimi romantici

Saremo solo noi

Uoh-oh-oh-oh-oh

Uoh-oh-oh-oh-oh

