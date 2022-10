Qual è il significato di Giusy di Ultimo? Si tratta di un manifesto sulla fragilità femminile, un viaggio interiore dal sapore universale.

Giusy di Ultimo, a distanza di qualche anno dall’uscita, continua ad essere uno dei brani più ascoltati e trasmessi dalle emittenti radiofoniche. Come quasi tutti le canzoni del cantautore romano, è una vera e propria poesia sulla malinconia e la tristezza, che contiene un messaggio di speranza che arriva dritto al cuore: scopriamo il suo significato.

Giusy di Ultimo: il significato della canzone

Uscita nel 2017, Giusy è una delle canzoni di Ultimo più amate di sempre. Il cantautore romano la descrive come “un manifesto sulla fragilità femminile“. La protagonista del brano, come indica lo stesso titolo, si chiama Giusy, ma è bene sottolineare che non rappresenta solo una persona, ma anche diversi stati d’animo, un mix tra la malinconia e la tristezza.

“Giusy ha visto tante cose per i pochi anni che ha

E’ una vita che non riesce a avvicinarsi alla realtà

Giusy ha spento ogni passione e la gente ha spento lei

E si ricorda quando un tempo era più bello stare qua“.

Il viaggio interiore di Giusy inizia così, con uno sguardo rivolto al passato e uno al presente. Ciò che è stato ha condizionato il suo presente, ma è ora di lasciarsi “portare” dal vento.

“Ma Giusy senti questo vento, tu lasciati portare

Giusy sai che sei diversa ed è per questo che sai amare

E ogni cosa sembra grande, tu lasciali parlare

E ricorda è dal dolore che si può ricominciare“.

Giusy sembra essere in attesa di quelle parti mancanti del suo puzzle, in modo da essere finalmente perfetta. Ma è davvero questo ciò di cui ha bisogno? Lei è più spettatrice della sua vita che parte attiva e, con rammarico, se ne rende conto. Eppure, dal dolore “si può ricominciare“, quindi il tempo è maturo per agire.

Il significato di Giusy di Ultimo è molto profondo. Un viaggio introspettivo che potrebbe essere quello di chiunque, senza alcuna distinzione di sesso o di genere. Non a caso, intervistato da Ginger Generation, il cantautore romano ha così parlato della protagonista della sua canzone: “Mi piace interpretarla come la parte di malinconia e tristezza che tutti noi abbiamo. Si tratta di un sentimento che dobbiamo vivere, tanto quanto la felicità o la gioia, perché esiste, non ha senso far finta che non esista. Giusy è una parte di noi che forse abbiamo perso, è comunque un ideale, è una metafora“.

Ecco il video di Giusy di Ultimo:

Giusy di Ultimo: il testo della canzone

Giusy ha visto tante cose per i pochi anni che ha

E’ una vita che non riesce a avvicinarsi alla realtà

Giusy ha spento ogni passione e la gente ha spento lei

E si ricorda quando un tempo era più bello stare qua

Giusy poi si guarda dentro, quale strada prenderà

Se quella di suo padre o quella che sognava già

Giusy prova a non sentirli, non restare ferma mai

E se la vita si ribella tu ribellati con lei

Ma Giusy senti questo vento, tu lasciati portare

Giusy sai che sei diversa ed è per questo che sai amare

E ogni cosa sembra grande, tu lasciali parlare

E ricorda è dal dolore che si può ricominciare

Giusy guarda la partita senza giocarla mai

Che mischiarsi con la gente è il sogno di chi non ha idee

Giusy guarda fuori il mondo dalla sua finestra calda

E’ sempre amara e insoddisfatta e qui la gente non l’ascolta

Giusy aspetta nel suo letto con la polvere che sa

E si rinchiude in una stanza così vuota di realtà

Ma Giusy senti questo vento, tu lasciati portare

Giusy sai che sei diversa ed è per questo che sai amare

E ogni cosa sembra grande, tu lasciali parlare

E ricorda è dal dolore che si può ricominciare

Ma Giusy senti questo vento, tu lasciati portare

Giusy sai che sei diversa ed è per questo che sai amare

E ogni cosa sembra grande, tu lasciali parlare

E ricorda è dal dolore che si può ricominciare

