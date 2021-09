L’influencer è tornata alla ribalta grazie al GF Vip Party, la nuova striscia di Mediaset Play che anticipa le puntate del reality. I suoi commenti evidentemente non sono stati graditi da un famoso Vip.

“Sono scioccata,” ha rivelato l’influencer Giulia Salemi chiacchierando con Gaia Zorzi e Andrea Zelletta durante il consueto appuntamento di GF Vip Party. La ex concorrente del GF avrebbe rivelato di essere stata bloccata su Instagram da un personaggio molto famoso.

Un vip molto vip

Il vip reo di aver bloccato la famosa influencer sui social sarebbe nientemeno che, rullo di tamburi, Cristiano Malgioglio.

Ecco la confessione di Giulia Salemi in diretta:

“Vi faccio uno spoiler, ragazzi, vi dico una cosa. Sapete che Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata!”

Come dichiara Giulia Salemi tra lei e Malgioglio c’era stata in precedenza qualche incomprensione, ma di certo non un diverbio tale da giungere a un gesto simile. Perché, si sa, nel magico mondo dei social il blocco di un utente equivale alla damnatio memoriae per gli imperatori romani. Per un’influencer come Giulia Salemi poi, che vive a pane e social, è davvero la peggiore sciagura. Un follower in meno, se si tratta di Malgioglio poi!