Battaglia social tra Fedez e il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Tuttavia Sgarbi ha mal interpretato il testo di un rapper, Fedez la prende con ironia.

L’attacco di Fedez a Salvini, sulla vicenda di Luca Morisi indagato per droga, non è andato giù a Vittorio Sgarbi ch non perde occasione per prendere le difese della Lega.

“Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza è quella delle droghe,” sbotta Sgarbi sul suo profilo Twitter. E il povero Fedez dopo aver terminato la battaglia contro Salvini si trova ad iniziare quella con Vittorio Sgarbi. Non c’è mai tregua nel mondo social.

La battaglia a colpi di tweet

Sgarbi tuttavia non ha compreso il significato della canzone del rapper “21 grammi” e l’ha erroneamente associata alle droghe: “Uno che canta di aver consumato 21 grammi di felicità per uso personale…” chiosa Sgarbi, ma Fedez non perde l’occasione di rispondergli per le rime.

Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver consumato “21 grammi di felicità…per uso personale…” forse non è il caso che faccia il moralista con Salvini sulla vicenda Morisi… @stampasgarbi — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) September 27, 2021

Fedez non perde occasione di rispondere: “Vittorio ma che patato, ti sei imparato tutta la mia discografia a memoria. Dillo che vuoi solo un autografo su quelle belle tettine”. E inizia la battaglia a colpi di tweet.

Allora Vittorio Sgarbi non perde occasione di correggerlo sulla grammatica: “Hai imparato! Caprone ignorante,” ruggisce. Perché si sa uno Sgarbi che non dice un “Capra!” al giorno non è Sgarbi.

Vittorio ma che patato, ti sei imparato tutta la mia discografia a memoria 🤗

Dillo che vuoi solo un autografo su quelle belle tettine ✨💕 https://t.co/Txq8CEtT98 — Fedez (@Fedez) September 27, 2021

Presto Fedez dimostra a Sgarbi che stavolta si è preso un granchio. I “21 grammi di felicità” infatti non si riferiscono alla droga. E lo invita a rivedere un famoso film con Sean Penn e Naomi Watts. 21 grammi infatti è il peso dell’anima, ovvero il peso che simbolicamente si perde quando si muore.

Diciamo che tutto si può dire a Fedez tranne che sia una capra ignorante. Fedez 1, Vittorio Sgarbi 0.