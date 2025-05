Da qualche tempo, Giulia De Lellis e Tony Effe sono al centro del gossip italiano. Prima le voci di una presunta crisi, poi quelle su una possibile gravidanza e infine l’annuncio di stare aspettando una bambina. La coppia condivide quotidianamente coi propri fan degli aggiornamenti sulla loro vita, sopratutto l’influencer.

Quest’ultima, di recente, ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui, con un pizzico di ironia, ha annunciato di avere un po’ di difficoltà con le taglie dei suoi pantaloni. Infatti, a causa del pancino, Giulia fa fatica a chiuderli, per questo motivo Tony Effe è andato in suo soccorso, prestandole un paio di pantaloni.

In alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Giulia De Lellis si è mostrata divertita nel tentativo di indossare i pantaloni del suo amato Tony: “Bye bye punto vita, welcome to pantaloni del fidanzato“, si legge in sovrimpressione. Ma come sono i pantaloni in questione? Ebbene l’influencer indossa un paio di cargo con fantasia camouflage in pieno “stile Tony Effe”.

Giulia ha poi proseguito il racconto: “I pantaloni del fidanzato in gravidanza, questa è la mia situazione. Mi stanno un po’ stretti, però va beh, ce li facciamo stare bene! E niente, scappo. Speravo di avere un po’ più di tempo ma niente, ho un appuntamento fighissimo di lavoro, tra poco uscirà un progetto che impazzirete e quindi scappo coi capelli gonfi a lavorare. Baci“.

Il nuovo modo di vedere il mondo di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sta vivendo un momento unico che ricorderà per sempre. Proprio qualche giorno fa, aveva pubblicato un dolce pensiero su Instagram: “Inizio a vedere il mondo con gli occhi da mamma. E nel farlo capisco profondamente la forza, la dolcezza e il coraggio che ogni madre porta nel cuore e nella quotidianità di chi la vive. Che dono incredibile“.

Infatti, Giulia e Tony diventeranno genitori il prossimo autunno e la loro bambina si chiamerà Priscilla.