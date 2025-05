Melory Blasi, sorella minore di Ilary, si è rifatta il seno e lo racconta senza filtri sui social: tutti i dettagli sul “ritocchino”.

Mentre la sorella Ilary riceveva la proposta da Bastian Müller , la minore di casa Blasi era alle prese con un “ritocchino“. Melory Blasi, 34enne ortottista e assistente di oftalmologia, ha condiviso sui social il suo intervento di mastoplastica additiva. Assente anche alla festa per i 18 anni della nipote Chanel, ha svelato il motivo: si trovava in convalescenza dopo l’operazione al seno.

La sorella minore di Ilary Blasi si è rifatta il seno

Sposata con Tiziano Panicci e mamma di due bambini – Jolie, nata nel 2021, e John, nato a novembre 2023 – Melory Blasi è molto seguita sul suo profilo Instagram. Proprio nel mondo dei social, in cui è molto amata, ha deciso di non nascondere nulla della sua esperienza.

La sorella di Ilary Blasi, come riportato da Gossip.it, ha deciso di rivolgersi al chirurgo plastico Andrea Mezzoli, che opera nella Repubblica di San Marino. È stato lo stesso medico a pubblicare un reel su Instagram in cui la donna appare durante il controllo post operatorio, svelando tutti i dettagli della procedura.

“Diagnosi: ipoplasia mammaria bilaterale. Intervento eseguito: mastoplastica additiva con protesi anatomiche 365cc. Tempo chirurgico: circa 60 minuti. Dimissione: in giornata in day hospital. Ripresa alla vita sociale: rapida in pochi giorni. Nessun problema per la montata lattea e per gli esami diagnostici della mammella. Bellezza e femminilità“, ha rivelato.

Che cos’è l’ipoplasia mammaria bilaterale

L’ipoplasia mammaria bilaterale, condizione fisiologica che interessa entrambe le mammelle, comporta un insufficiente sviluppo delle ghiandole mammarie o una loro dimensione ridotta rispetto alla norma. Non trattandosi di una patologia, può comunque essere fonte di disagio per chi ne è affetto. Melory Blasi ha scelto di intervenire, cercando un aspetto che sentisse più vicino alla propria idea di femminilità.