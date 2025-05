Di recente, Valeria Marini ha festeggiato il suo compleanno, ma si è presentata alla festa un’ora e mezzo dopo l’orario stabilito.

La giornata di ieri 14 maggio è stata davvero importante per Valeria Marini. La showgirl, infatti, ha festeggiato il suo compleanno e per l’occasione ha deciso di organizzare un party in grande stile. Alla festa sono stati invitati molti volti celebri del mondo dello spettacolo, tra cui Anna Pettinelli. È stata proprio la professoressa di Amici ad aver svelato il clamoroso ritardo commesso dalla festeggiata e l’ha fatto pubblicando una simpatica storia su Instagram.

Valeria Marini arriva in ritardo: le parole di Anna Pettinelli

Pare proprio che Valeria Marini si sia fatta attendere e non poco dai suoi stessi invitati. Il party ha avuto inizio alle 20:30 e per l’orario stabilito tutti i presenti erano già sul luogo della festa. Tutti a parte la festeggiata, che ha fatto irruzione nel locale ben un’ora e mezza dopo.

A documentare il tutto, un’amica storica di Valeria, Anna Pettinelli, la quale ha pubblicato un simpatico video. “Compleanno di Valeria“, ha esordito Anna, spiegando appunto di trovarsi al party della showgirl. Una festa, tuttavia ha preso una piega strana, dato che Valeria ha fatto attendere gli ospiti per un bel po’. La speaker ha proseguito dicendo: “Ore 22:00…” sottolineando a quanto stesse ammontando il ritardo.

Dopo un po’, Valeria Marini ha fatto il suo ingresso nel locale e come spiegato da Anna Pettinelli: “Le vere dive arrivano tardi…“. Anna Pettinelli al compleanno di Valeria Marini pic.twitter.com/bjl4ybhqPp — Novella2000 Archive (@disagio_tv) May 15, 2025

Il party di compleanno di Valeria Marini

Una volta arrivata nel luogo comunicato, Valeria Marini ha dato inizio alla vera e propria festa. Il party si è tenuto presso il ristorante “Alla Rampa”, situato nel cuore di Roma. Qui, la showgirl si è divertita circondata dai suoi amici di sempre, tra cui numerosi vip, come testimoniano le storie pubblicate su Instagram.

Al loro interno si vede Valeria mentre entra nel ristorante accompagnata dalla musica, saluta gli ospiti, balla e canta. Insomma, una festa indimenticabile perfetta per celebrare i suoi 58 anni.