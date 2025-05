L’insegnante di Ballando con le Stelle, Luca Favilla, e la compagna Camilla Mola presto diventeranno genitori. Ad annunciarlo è la stessa coppia tramite un bellissimo post pubblicato su Instagram che ha fatto il pieno di like e commenti. Tra questi non sono mancati quelli della grande famiglia del programma condotto da Milly Carlucci, incluso il messaggio di “zia” Federica Nargi.

Il post condiviso da Luca Favilla e Camilla Mola è dolcissimo. Nell’immagine, il ballerino bacia il pancione della compagna, mentre quest’ultima immortala la scena con un selfie allo specchio. Ad accompagnare il tenero scatto una bellissima dedica:

“Ci siamo incontrati nell’estate del 2023, e da quel momento non abbiamo potuto fare a meno di noi. Fino ad oggi. Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/una piccolo/a figliolino/a. È emozionante anche solo pensarle queste parole ma… diventeremo MAMMA E PAPÀ per la prima volta. Non trovo le parole per dire altro ma già non vediamo l’ora“.

“Zia Fede non vede l’ora”: il commento di Federica Nargi

Non appena la fotografia è finita in rete, sono stati tantissimi ad essersi congratulati con la coppia. Nei commenti pubblicati compaiono quelli fatti dal cast di Ballando con le Stelle, di cui fa parte anche Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia. La showgirl ha così commentato: “Zia Fede non vede l’ora”, con tanto di emoticon innamorate e stelline. Non è infatti un mistero che la Nargi sia legata a Favilla da un profondo legame di amicizia, nato proprio sul palco di Ballando, dato che i due hanno ballato in coppia nell’ultima edizione.

Accanto al commento di Federica anche quello di Rossella Erra, che recita: “Luca, ma che gioia per tutti e due” e di Pasquale La Rocca: “Che bella notizia. Augurissimi, belli”.