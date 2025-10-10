Giulia De Lellis e il compagno Tony Effe si preparano alla nascita della loro bambina in una elegante casa nel cuore di Milano.

Giulia De Lellis, tra le personalità più seguite del panorama social italiano, si prepara a vivere uno dei momenti più emozionanti della sua vita. A pochi giorni dal parto della sua primogenita, Priscilla, la 29enne romana ha deciso di trascorrere questo periodo nella serenità di una nuova casa a Milano, condividendo con i suoi follower su Instagram alcuni scorci del suo quotidiano. L’abitazione, moderna e luminosa, è il luogo dove lei e il compagno Tony Effe stanno costruendo il loro nido d’amore.

Giulia De Lellis, l’elegante casa milanese dove nascerà Priscilla

L’appartamento, situato nel cuore della città, riflette perfettamente l’anima della coppia: contemporanea ma con un tocco di eleganza classica. Nelle storie e nei post pubblicati su Instagram, Giulia ha mostrato alcuni dettagli degli interni, dove troviamo linee pulite, materiali di pregio e una cura estetica che rispecchia il gusto raffinato dell’influencer.

Tony Effe – www.donnaglamour.it



Il living, cuore della casa, unisce comfort e design. Il parquet chiaro posato a spina di pesce illumina l’ambiente e richiama il calore delle dimore d’altri tempi, mentre il soffitto, decorato con cornici tipiche delle case Liberty, aggiunge una nota di charme vintage al contesto contemporaneo. Le pareti bianche amplificano la luce naturale che entra dalle grandi finestre, creando un’atmosfera rilassante e accogliente.

Il divano grigio in salotto

Il protagonista del salotto è un ampio divano grigio dalle linee morbide, rivestito in tessuto vellutato, che invita al relax.

Accanto, vi sono una piantana dal design moderno e finiture metalliche che illuminano la stanza con discrezione: troviamo, poi, un tavolo in legno e resina e sedie in rattan che richiamano l’’’eleganza delle case milanesi d’inizio Novecento.

Ogni elemento sembra scelto con attenzione per raccontare una storia: quella di due giovani artisti che, tra lavoro e famiglia, stanno trovando equilibrio ed armonia in una nuova fase della loro vita.