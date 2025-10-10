Quanto guadagna chi riceve il Nobel: la cifra che sorprende anche i vincitori

Dietro il simbolo del massimo riconoscimento accademico si cela un valore in denaro da capogiro: quanto guadagna chi riceve il Nobel.

Ricevere il Premio Nobel è, per chi lo ottiene, uno dei riconoscimenti più importanti che si possano immaginare. Dietro la medaglia dorata e il valore simbolico di un’onorificenza che cambia una carriera, si nasconde anche un lato diverso: quello economico. Vincere un Nobel, infatti, non significa soltanto entrare nella storia della scienza, della cultura o della pace, ma anche ricevere un assegno tutt’altro che simbolico.

Il significato e la storia del Premio Nobel

Il Premio Nobel nasce dal testamento di Alfred Nobel, l’inventore della dinamite, che decise di destinare la gran parte della sua fortuna ad un fondo capace di premiare chi avesse contribuito, in modo significativo, al progresso dell’umanità.

Da quel gesto visionario, nel 1901, nacque una tradizione che ogni anno riconosce l’impegno e il genio di personalità nei campi della Fisica, Chimica, Medicina, Letteratura, Economia e Pace.

L’assegnazione avviene in autunno, dopo un lungo processo di selezione condotto da comitati di esperti che valutano proposte provenienti da tutto il mondo.

Non è possibile autocandidarsi: sono soltanto studiosi, istituzioni e premiati delle edizioni precedenti a proporre i nomi dei candidati. Ogni Nobel è – dunque – il frutto di un giudizio severo e indipendente, che consacra un percorso di dedizione e ricerca.

Il valore del premio: la somma da capogiro che raggiunge

Oltre al prestigio, il Nobel garantisce anche un premio in denaro di 11 milioni di corone svedesi, pari a circa 950 mila euro.

La cifra è finanziata attraverso gli interessi del patrimonio originario lasciato da Alfred Nobel e, nel corso del tempo, ha subito diversi ritocchi. Dopo una riduzione del 20%, attuata negli ultimi anni, il valore è tornato a crescere.

Il premio è suddiviso in parti uguali nel caso in cui più persone condividano la vittoria nella stessa categoria, mentre la medaglia d’oro, dal peso di circa 200 grammi, rappresenta da sola un oggetto di grande valore. In alcune occasioni, vincitori del Nobel hanno scelto di venderla all’asta, ottenendo cifre da capogiro: tra i 765 mila dollari e i 4,7 milioni di dollari, a seconda dell’edizione e della notorietà del premiato.