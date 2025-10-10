WhatsApp lancia la funzione “chiamate pianificate”: come si usa e cosa cambia

Una novità attesa è arrivata su WhatsApp: le chiamate pianificate. Non solo, sono state introdotte altre funzioni come “l’alzata di mano”.

Su WhatsApp sono finalmente arrivate le chiamate pianificate, una nuova funzione che semplificherà e renderà performativa l’esperienza degli utenti che usano l’applicazione pure per lavoro. Non solo, sono state inserite anche altre novità interessanti come “l’alzata di mano”.

WhatsApp: come si usano le chiamate pianificate

Gli utenti le chiedevano da tempo e finalmente sono stati accontentati: su WhatsApp sono arrivate le chiamate programmate. Una funzione che non permette solo di decidere data e orario della telefonata, ma anche di gestire i partecipanti in modo chiaro e centralizzato. Si possono invitare singoli utenti, più persone o gruppi interi, il tutto compiendo pochi e semplici passaggi.

Non bisogna fare altro che aprire l’applicazione, selezionare la scheda “Chiamate”, premere il pulsante “+” e cliccare su “Programma chiamata”. Dopo aver creato l’invito, tutti i partecipanti ricevono una notifica, in modo che nessuno dimentichi l’appuntamento. Che sia una riunione di lavoro, un incontro di famiglia o tra amici, non cambia nulla.

Nella sezione “Chiamate” è possibile gestire tutte le programmazioni, quindi: visualizzare le chiamate in calendario, controllare la lista dei contatti invitati e accedere ai link per memorizzare l’evento nel proprio calendario o condividerlo con altri.

WhatsApp: tutte le nuove funzioni

Su WhatsApp sono arrivate anche altre funzioni interessanti che hanno sempre a che fare con le chiamate pianificate. Tra le novità c’è la possibilità di “alzare la mano“, così da segnalare di voler intervenire senza interrompere chi sta parlando. Non solo, si possono utilizzare pure le emoji per esprimere il proprio pensiero, sempre senza bloccare la conversazione principale.

Un’altra funzione utile riguarda i link alle chiamate che, oltre a ricordare l’appuntamento, arriveranno pure sotto forma di notifica per avvisare quando gli altri partecipano alla chiamata. Inoltre, anche se non è ancora disponibile, Meta ha annunciato che sono al lavoro per un nuovo sistema di identificazione che consenta di nascondere il numero di telefono e mostrare solo lo username.