Giulia De Lellis, il super regalo di Tony Effe: ma c’è un piccolo “giallo”

Un magico regalo per Giulia De Lellis che potrebbe essere arrivato da parte di Tony Effe. Ecco cosa filtra dai social dell’influencer.

Giulia De Lellis ha sorpreso i suoi followers pubblicando su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con un enorme mazzo di rose rosse, tanto grande da riempire l’intero ingresso di casa. L’influencer romana, nota per la sua spontaneità e il legame diretto con i fan, dopo aver mostrato alcuni trattamenti speciali, ha condiviso le immagini con un sorriso radioso e l’emoticon del cuore rosso, senza aggiungere ulteriori spiegazioni. Immediato il tam-tam sui social: chi sarà il mittente di un gesto così plateale e romantico?

Giulia De Lellis e il mazzo di rose rosse

In queste ore Giulia De Lellis ha pubblicato alcune foto e delle stories con un bellissimo e gigantesco mazzo di rose rosse. Molti hanno immediatamente hanno pensato ad un regalo, magari per l’anniversario, da parte di Tony Effe, il rapper attuale compagno dell’influencer. I due, negli ultimi mesi, sono stati al centro dell’attenzione mediatica per la loro relazione e per l’annuncio della gravidanza con l’arrivo della piccola che chiameranno Priscilla.

I due, dopo un periodo di riservatezza, avevano confermato il ritorno di fiamma con foto di coppia e apparizioni pubbliche con annesso annuncio dell’arrivo della loro prima figlia. In questo senso, il recente mazzo di rose, per grandezza e intensità simbolica, sembra essere un regalo di Effe e rappresenta in pieno la linea e lo stile dell’artista.

Il piccolo giallo: è un regalo di Tony?

Tuttavia, a suscitare curiosità relativamente al mazzo di rose, è stato un dettaglio non da poco: nella storia in cui ha mostrato le rose, Giulia non ha fatto alcun riferimento diretto al mittente del regalo. Nessuna tag, nessun commento che rimandi esplicitamente a Tony Effe, né un cenno al fatto che possa trattarsi del compagno e futuro padre della piccola Priscilla.

Questa mancata citazione ha sollevato interrogativi tra i fan più attenti: semplice riservatezza o segnale di qualcosa che bolle in pentola? Per ora, né Tony né Giulia hanno chiarito l’accaduto, ma le supposizioni e i gossip sul web si moltiplicano. Nel frattempo, per qualcuno, il mistero resta: chi ha voluto sorprendere Giulia con un gesto così eclatante? Sarà stato davvero Tony? Noi pensiamo di sì vista l’emoticon del cuore scelta dalla ragazza per accompagnare il tutto.