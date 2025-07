La famosa conduttrice Ilary Blasi ha raccontato alcuni aneddoti molto privati sul suo rapporto con i figli e con il compagno Bastian Muller.

Impegnata con il Battiti Live con tanto di segnalazione curiosa relativamente a delle scintille tra artisti, Ilary Blasi è stata protagonista di una interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha confessato alcuni retroscena legati alla famiglia con particolare focus sui suoi tre figli e sul compagno, Bastian Muller.

Ilary Blasi e i viaggi con Bastian

Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi oltre a parlare di Battiti Live e del rapporto con i suoi colleghi si è espressa su aspetti molto personali legati alla famiglia. Nello specifico l’amata conduttrice ha sottolineato quali siano gli attuali rapporti con i figli ma anche come stia bene con il nuovo compagno Bastian.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Proprio su Muller e i viaggi di cui spesso la coppia mostra qualche foto sui social, la conduttrice ha detto: “Non saprei scegliere il posto che mi ha affascinato di più, ogni luogo restituisce emozioni uniche. Sono stata in Brasile, Sudafrica, Cappadocia. L’organizzazione? Io non faccio niente, pensa a tutto lui! (Bastian, ndr)”.

Il rapporto con i figli

Per quanto riguarda la famiglia e i suoi tre ragazzi, la Blasi ha specificato come si stiano sviluppando i rapporti con i tre che stanno crescendo anno dopo anno. In riferimento a Battiti Live: “Sono venuti tutti e tre. Hanno incontrato i loro cantanti preferiti come Luchè, Gigi D’Alessio e Ludwig. E io sono stata contenta di passare finalmente un po’ di tempo con loro”.

In questo senso la donna ha aggiunto in merito alla possibilità di stare insieme: “È difficile viaggiare insieme, ora iniziano ad andare da soli con gli amici”. Focus poi su Chanel, la sua secondogenita: “Se mi rivedo in lei? Non tanto, caratterialmente siamo diverse”.