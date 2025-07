Alex Belli e Delia Duran coppia aperta: “Ecco l’unica regola che abbiamo”

Insieme da anni, Alex Belli e Delia Duran hanno spiegato il loro segreto della relazione che a quanto pare li vede essere coppia aperta.

In passato hanno raccontato di essere alla ricerca di un bambino e di aver provato ogni soluzione. Stiamo parlando di Alex Belli e Delia Duran che sono stati protagonisti nella trasmissione di Monica Setta, ‘Storie al bivio show’. La coppia ha raccontato il loro segreto della relazione svelando alcuni dettagli “piccanti”.

Alex Belli e Delia Duran: la storia continua

Sono una coppia da tantissimi anni e spesso si sono ritrovati a parlare della loro relazione in tv. Alex Belli e Delia Duran sembrano essere felicissimi insieme al netto di qualche piccolo intoppo nella creazione di una famiglia con un bambino. I due, infatti, tempo fa avevano raccontato di voler compiere quello step decisivo.

Al netto del grande amore e dell’intimità sempre molto forte, purtroppo, i due non sono ancora riusciti a realizzare il loro desiderio ma non stanno demordendo. Ma quale è il loro segreto di felicità? I due ne hanno parlato, in un certo senso, nella trasmissione di Monica Setta, ‘Storie al bivio shiow’.

La coppia aperta: l’unica regola

Parlando della loro relazione, Belli e la Duran hanno raccontato di essere una coppia aperta: “Ma il fatto della coppia aperta, in verità, c’è un’unica regola che è quella di lasciare il proprio compagno o la propria compagna liberi di essere sé stessi e questa cosa qui annulla tutto il resto”, ha ammesso il buon Alex. Poi, è stato il tempo di Delia che ha replicato a precisa domanda della padrona di casa: “Delia, tu eri d’accordo quando te l’ha proposta? Sono sicura che te l’ha proposta lui”, ha detto la conduttrice. La risposta è stata: “No, io ero già così. Io amo raccontare tutto, ecco questo è quello che ci ha unito e legato tantissimo”.