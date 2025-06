Giulia De Lellis e i “problemi” con l’inglese: la gag in Corea

La bellissima Giulia De Lellis in Corea per questioni di lavoro e non solo. Il siparietto raccontato sui social dall’influencer.

Dopo il super regalo ricevuto e la grande emozione provata, Giulia De Lellis è stata ancora protagonista sui social, questa volta per un particolare viaggio in Corea che la bella influencer e futura mamma sta raccontando ai suoi seguaci tramite diverse stories Instagram e filmati anche su TikTok. La ragazza ha dato vita anche ad un simpatico siparietto… sull’inglese dei coreani.

Giulia De Lellis e la gravidanza

Da ormai diverse settimane, Giulia De Lellis ha ufficializzato la gravidanza. La ragazza diventerà madre per la prima volta di una bellissima bimba, Priscilla, avuta con Tony Effe. A quanto pare, la dolce attesa sta andando nel modo migliore possibile e in questo senso non stanno mancando i racconti della ragazza ai suoi fan.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Con il pancione che diventa sempre più ingombrante, la De Lellis ha spiegato di aver cambiato anche le scelte degli outfit. Pochi giorni fa, per esempio, la bella Giulia aveva provato ad indossare un paio di pantaloni cargo proprio di Tony Effe ironizzando: “Addio punto vita”.

Il siparietto in Corea sull’inglese

Un’altra simpatica gag, invece, è quella più recente che ha visto Giulia in Corea pronta a provare un trattamento di bellezza sulla pelle da una esperta. Condividendo il tutto con i fan e descrivendo minuziosamente il tutto, la De Lellis ha fatto ironia su un altro aspetto: il dialogo con i coreani.

In modo molto ironico e naturale, Giulia ha svelato: “Loro parlano veramente malissimo l’inglese e probabilmente io capisco ancora peggio, però questa serie di lozioni le vedrete spesso”, ha ammesso l’influencer con la sua solità simpatia.

Tra le varie stories su Instagram. poi, la De Lellis si è mostrata con il pancione e un vestitino aderente che ha permesso di far vedere a tutti come la dolce attesa stia procedendo spedita. Lei e Tony non vedono l’ora di abbracciare la loro Priscilla.