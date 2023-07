Sono ore di apprensione per Giulia De Lellis e il suo amico a quattro zampe Tommy. Il cagnolino non sta bene e dovrà essere operato.

Sta aggiornando molto spesso i suoi fan per far conoscere in tempo reale le condizioni del suo Tommy. Parliamo di Giulia De Lellis che sulle sue stories Instagram ha raccontato il dramma che sta vivendo per il suo amico a quattro zampe che dovrà subire una operazione nel giro di pochi giorni.

Giulia De Lellis e le condizioni del cagnolino Tommy

Giulia De Lellis

Qualche giorno fa Giulia aveva raccontato che il suo Tommy non stava troppo bene e poi, dopo una serie di controlli aveva spiegato l’esito davvero nefasto: “Ha questo liquido che gli ha sospirato il cervelletto che sta tornando. Oggi ha la risonanza da ripetere…Spero solo dicano presto qualcosa”.

Un momento davvero complesso ma che fortuna, dopo alcune ore, ha ricevuto anche un aggiormanento che dà speranza, alla De Lellis così come, ovviamente, al cagnolino.

“Tommy si è stabilizzato del tutto. Ha fatto tutti i controlli del caso e tra 10 giorni subirà la sua prima operazione”, ha spiegato nelle stories su Instagram in queste ore l’influencer. “Mangia cose solide, corre, ma ancora non ci vede benissimo…prende solo un farmaco antiepilettico e ha tolto tutti gli altri. La clinica è piena di persone d’oro ed è circondato da tanto amore. Non può essere dimesso perché deve essere sotto controllo ancora per molto, però siamo più tranquilli e fiduciosi”.

Poi anche la richiesta ai fan: “Mandateci belle energie”. E siano sicuri che queste non mancheranno…

Di seguito anche un vecchio post Instagram dove si vede il piccolo Tommy qualche tempo fa: