Giulia De Lellis terrà una lezione alla Bocconi sulla sua storia di successo dall’essere una commessa a diventare imprenditrice e influencer.

Giulia De Lellis si prepara a fare il suo debutto come insegnante alla Bocconi, anche senza laurea. L’ex volto di Uomini e Donne, diventata imprenditrice e influencer di successo, parlerà con gli studenti del master in Fashion della prestigiosa università per condividere la sua esperienza. La lezione, prevista per il 20 marzo, si concentrerà sul suo percorso verso il successo passando dall’essere commessa imprenditrice.

La 28enne, che ha fondato il brand di prodotti per la pelle Audrer nel 2023, è quindi pronta a motivare gli aspiranti professionisti con la sua storia di crescita.

Giulia De Lellis: la strada verso il successo

“Voglio motivare chi ascolterà le mie parole: io dal niente ce l’ho fatta“, ha dichiarato Giulia, sottolineando il suo percorso da commessa a imprenditrice di successo.

Giulia De Lellis

Nonostante la mancanza di una laurea, l’influencer non ha mai smesso di investire nella sua crescita professionale. “La laurea mi manca e vorrei tornare a studiare per prenderla. Ho 28 anni: so che lo farò“, ha confidato al Corriere. La sua determinazione è evidente dagli investimenti che ha fatto nella sua azienda, pari a 500mila euro, che ha portato a un attivo nel 2024.

Giulia De Lellis: da commessa a imprenditrice di successo

Ne è passato di tempo da quando la De Lellis percepiva 1.200 euro al mese come commessa in un negozio di abbigliamento a Pomezia.

Negli anni Giulia De Lellis ha trasformato la sua vita e la vita di altri, fornendo lavoro a 12 dipendenti nella sua azienda.

Durante un’intervista ha anche parlato di un’altra influencer e imprenditrice, Chiara Ferragni. Ha, infatti, dichiarato: “La chiarezza è fondamentale: se stai pubblicizzando un prodotto scrivi “adv”, se ti è stato regalato “gift”, altrimenti è “no sponsor”. Per noi che operiamo nel web è sempre stato così: bene che diventi legge ciò che era affidato all’autoregolamentazione“. E ha aggiunto: “Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa. Chiara Ferragni è una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio“.