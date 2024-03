Britney Spears torna a far parlare di sé pubblicando alcuni scatti senza veli sui social. I fan notano un dettaglio ma lei blocca i commenti.

La presenza di Britney Spears sui social fa sempre molto discutere il web per via dei contenuti che pubblica la cantante. La pop star stavolta ha voluto esagerare pubblicando diversi scatti osé che la ritraggono senza veli su una spiaggia. Ma chi ha scattato le foto?

Nel post spunta un’ombra che rivela un dettaglio inaspettato. I fan della cantante hanno notato un particolare ma Britney ha subito bloccato i commenti sotto ai suoi post. Di cosa si tratta e quali sono i motivi dietro la pubblicazione degli scatti hot della cantante?

Britney Spears blocca i commenti sui social

Sul web circolano centinaia di teorie del complotto riguardanti la cantante che da poco è riuscita a uscire dalla conservatorship del padre, scomparso pochi mesi fa.

La ritrovata libertà oggi la esprime attraverso i social, pubblicando video in cui balla o foto in cui si mostra in lingerie. Tuttavia, secondo alcune teorie del complotto si nasconderebbe una sosia dietro il volto della cantante. C’è anche chi pensa che sia ancora sotto il controllo di qualcuno, e che quindi sarebbe costretta a pubblicare questo tipo di contenuti.

Intanto l’ultimo scatto ha fatto discutere. Infatti, nella foto la cantante si mostra nuda e di spalle, ma l’ombra del fotografo crea un effetto indesiderato nell’immagine. Sarà per questo che Britney ha deciso di bloccare i commenti degli utenti?

Britney Spears: il dettaglio che non convince i fan

La cantante, conscia delle teorie che circolano sul suo conto, ha pubblicato un video in cui si mostra nuda sulla spiaggia. Ma ad attirare l’attenzione è il criptico messaggio scritto in didascalia. “Quindi vedi che le foto sono vere… Il video è un po’ sfocato però” scrive la pop star.

Anche in questo caso i commenti sotto al post sono stati bloccati. Cosa nasconde la cantante e perché non permette ai suoi fan di commentare sotto ai suoi post?