Meghan Markle fa ritorno sui social e lancia un nuovo brand di lifestyle. Che cos’è l'”American Riviera Orchard”?

La famiglia reale britannica non smette mai di stupire e, dopo lo scandalo (ancora in corso) per le foto manipolate di Kate Middleton e il mistero della sua scomparsa dalle scene pubbliche, adesso è il turno della cognata, Meghan Markle. La duchessa si Sussex, infatti, è tornata sui social, da sola, per un annuncio inaspettato.

Infatti, l’ex attrice ha lanciato il suo nuovo brand di lifestyle, “American Riviera Orchard”, e ha utilizzato proprio i social per il grande annuncio.

Si tratta solamente di una coincidenza il periodo scelto per il lancio o ha voluto cavalcare l’onda mediatica?

Meghan Markle: il nuovo business della duchessa

Harry e Meghan avevano abbandonato i social nel 2020, ma adesso la moglie del principe è pronta a fare il suo ritorno trionfale nel mondo virtuale.

Ma stavolta non ha usato il profilo Instagram ufficiale @Sussexroyal. Infatti, ha scelto di aprire un nuovo profilo Ig dedicato al suo brand American Riviera Orchard, ossia frutteto (o piantagione) della riviera americana.

Sul profilo Instagram sono apparsi i primi post, ma ciò che ha catturato maggiormente è stata la Storia Instagram con cui è stato accompagnato il lancio del nuovo brand.

Infatti, nel video si vede la duchessa di Sussex intenta a cucinare nella sua lussuosa cucina.

Meghan Markle: novità in arrivo per la duchessa

Nella descrizione della pagina Instagram si legge: “By Meghan, The Duchess of Sussex⁣⁣⁣” e ancora “Established 2024⁣⁣⁣”, che significa: “Di Meghan, la duchessa del Sussex⁣⁣⁣ Fondata nel 2024⁣⁣⁣”.

Secondo i vari rumors, il nuovo brand e la pagina Instagram potrebbero essere parte di un progetto legato al modo di vivere con consigli sull’abbigliamento, l’arredamento e cura della persona.

Nelle prossime settimane, quindi, potrebbero arrivare importanti novità sul nuovo brand lanciato dalla duchessa.