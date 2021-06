Giulia De Lellis ha postato sui social alcune foto bollenti della sua vacanza alle Canarie in compagnia del fidanzato Carlo Beretta.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta fanno sul serio: dopo le presentazioni in famiglia e le pubbliche dichiarazioni d’amore, i due si sono concessi un periodo di meritata vacanza alle Canarie. La famosa influencer ex fidanzata di Andrea Damante ha pubblicato alcuni scatti dei suoi abbracci bollenti al fidanzato e ha scritto: “Lui è qui”, mentre lui ha pubblicato alcune foto dei loro baci al tramonto e ha chiosato: “Il mio raggio di luce”.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta alle Canarie

La liaison romantica tra Giulia De Lellis e il rampollo della famiglia Beretta procede a gonfie vele: dopo una breve vacanza in compagnia degli amici Carlo ha raggiunto l’influencer alle Canarie, dove lei si trovava già per impegni di lavoro. Sui social i due hanno condiviso le immagini della loro vacanza all’insegna della passione, e ovviamente hanno fatto il pieno di like tra i fan.

La storia tra i due ha avuto inizio circa un anno fa, all’indomani della rottura tra la De Lellis e il suo storico ex fidanzato, Andrea Damante, che tra l’altro era proprio amico di Carlo Gussali Beretta.

La reazione di Damante

Andrea Damante ha confessato a Verissimo di non aver gradito il fatto che la sua famosa ex si fosse legata ad uno dei suoi amici. La stessa De Lellis ha in seguito replicato alle parole dell’ex fidanzato: “Abbiamo iniziato a frequentarci per dei progetti lavorativi. Non ero più fidanzata da un po’ e lui non si frequentava più con una ragazza. Eravamo confusi, perché era una situazione particolare: me lo aveva presentato il mio ex, mille problemi, mille pareri. Poi, alla fine, al cuore non si comanda”, ha dichiarato tramite stories via social. Oggi Andrea Damante sembra aver ritrovato la serenità accanto a Elisa Visari.