Giorgio Armani è stato costretto a sottoporsi ad un delicato intervento e ad un periodo di riposo assoluto in seguito ad un incidente.

Giorgio Armani ha confermato le voci in circolazione in merito al suo presunto e recente ricovero in ospedale. Al termine della sua sfilata a palazzo Orsini – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – il famoso stilista di moda ha raccontato la brutta disavventura di cui è stato recentemente protagonista e che gli ha causato la frattura dell’omero, costringendolo a sottoporsi ad un intervento chirurgico e ad un periodo di assoluto riposo.

“Circolano le voci che sono stato ricoverato in ospedale. Ebbene, sì è vero e per 15 giorni. Più quelli fatti a casa. Perché ho avuto un incidente e sono stato operato”, ha confessato il famoso stilista.

Giorgio Armani in ospedale: la frattura

Un brutto incidente per Giorgio Armani: lo stesso stilista ha confermato di essere caduto e di essersi recentemente fratturato l’omero. “Quando hanno aperto i cinema ho detto finalmente vado a vedere un film. Ma uscendo incontro sulla scala due buzzurri, uno voleva farsi notare e l’altro vendermi dei libri. Erano seduti, io sono passato non ho trovato il gradino e sono caduto di faccia. E ho ottenuto questo risultato”, ha raccontato al termine della sua sfilata a Palazzo Orsini (stando a quanto riporta il Corriere della Sera).

Nonostante lo stress e il dolore a lui causati dall’incidente (per cui avrebbe ancora qualche problema di deambulazione) Armani ha dichiarato di voler essere presente alla Milano Fashion Week e ai prossimi importanti eventi nel campo della moda.

L’impegno durante l’emergenza Coronavirus

Come molti altri personaggi famosi anche Armani si è prodigato per fornire il proprio aiuto durante il pieno dell’emergenza Coronavirus in Italia. Il celebre stilista ha infatti convertito parte della sua produzione in camici monouso ed altro materiale che potesse servire al personale sanitario.