Elisabetta Gregoraci ha raccontato ai fan la sua brutta disavventura: una volta rientrata in casa ha trovato un ladro ad attenderla.

Elisabetta Gregoraci ha vissuto ore molto difficili e sui social lei stessa ha confessato ai fan la sua ultima disavventura: una volta rientrata a casa dalla scuola di Nathan Falco, la showgirl avrebbe trovato ad attenderla un malvivente che avrebbe anche aggredito la tata di suoi figlio. La showgirl sarebbe riuscita a raggiungere il malintenzionato che, una volta allertata la polizia, sarebbe stato tratto in arresto.

“Grazie a Dio il ladro è catturato, è stato arrestato, Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia. Il primo incontro con lui l’ha avuto la mia tata, che si è spaventata tanto. Questo personaggio ha iniziato a lanciare calci e ad aggredirla, ma grazie a Dio sta bene, ci siamo solo spaventati”, ha confessato via social l’ex moglie di Briatore.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci: il ladro in casa

Le ultime ore sono state particolarmente difficili per Elisabetta Gregoraci, che una volta tornata a casa dopo essere andata a prendere suo figlio Nathan a scuola si è ritrovata un ladro in casa. L’uomo – che ha tentato di aggredire la tata del bambino – è stato tratto in arresto dopo che la showgirl è riuscito ad “intrappolarlo” in casa propria.

“La polizia è arrivata dopo pochi minuti, io l’ho inseguito urlando e diciamo che l’ho messo all’angolo. L’hanno catturato e adesso è in prigione, dove è giusto che sia. Adesso ve lo posso raccontare col sorriso perché per fortuna stiamo tutti bene e tutto è passato“, ha confessato lei dopo il terribile spavento.

Nathan Falco ha difeso la madre

Sui social la showgirl ha elogiato suo figlio Nathan Falco, che avrebbe avuto la prontezza di allertare i soccorsi e di difendere sua madre. “Il mio campione che ha protetto la sua mamma e tutti. Ti amo Nathan Falco Briatore”, ha scritto la showgirl in una story su Instagram dopo lo spiacevole accaduto.