Nel corso dell’intervista a Belve, il programma di Rai2, ci sono state scintille tra Asia Argento e Francesca Fagnani: poi è scoppiata la polemica.

L’intervista condotta da Francesca Fagnani ha messo sul piede di guerra Asia Argento. Fin dai primi momenti si presagiva aria di tempesta quando una battuta dell’attrice non è stata colta dalla giornalista. La chiacchierata è proseguita ma, secondo Asia Argento, quello che è stato trasmesso nella puntata non è la versione integrale. Ecco cosa si legge infatti nelle stories Instagram: “Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto ‘rompip***e, tignosa’ – avevo aggiunto ‘lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no…’. Le ho anche detto che non dovevo risponderle perché lei non era un giudice…”, prosegue la Argento, “per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica. Passo e chiudo“. Come ha risposto la Fagnani? Definendola “frustrazione”.

Asia Argento: come è nato lo scontro con la Fagnani

Durante l’intervista sono stati toccati argomenti abbastanza pesanti sulla vita di Asia Argento e questo ha fatto nascere dei primi attriti, come sappiamo poi l’attrice non è estranea a liti in diretta tv. L’attrice ha parlato sia delle sue dipendenze da stupefacenti sia delle molestie che ha subito da parte di Weinstein. L’attrice ha spiegato che i fatti risalivano al 1997 quando Weinstein l’aveva invitata in una camera d’albergo, le aveva sollevato la gonna e l’aveva stuprata.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Asia Argento

E a questo punto che Francesca Fagnani le chiede se ha mai denunciato l’accaduto, ma l’attrice precisa di non aver mai denunciato. E a quel punto la giornalista chiede perché. La risposta dell’intervistata è piena di risentimento: “Ne ho parlato cento volte: sa perché non ho mai denunciato? Perché sarei finita a parlare con persone come lei”. E alla richiesta di spiegare cosa significhi “come lei” Asia Argento replica in maniera molto diretta: “Una rompipalle”. La replica della giornalista è stata: “Spiace che la signora Argento proietti sul programma la sua frustrazione per delle domande non gradite o delle risposte non date (libera di farlo). Ma a volte succede. Pazienza”.

La reazione da parte del web

Anche su questo episodio mediatico il web si è diviso, c’è chi ha preso le difese della giornalista e chi quelle di Asia Argento. Alcuni si sono chiesti cosa si aspettava che venisse chiesto a Asia Argento se non proprio questi argomenti così delicati. Altri sostengono, come spesso succede che queste “sceneggiate” siano orchestrate a tavolino e sia tutto finto. Infine c’è chi ha difeso la figlia del noto regista: “Empatia zero, pessima conduzione… priva di tatto! Alla faccia della solidarietà femminile!”.

Ecco il video dell’intervista: