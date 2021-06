Alena Seredova ha risposto ad alcune domande dei fan in merito al costruire una “famiglia allargata” col suo ex marito, Gigi Buffon.

Alena Seredova ha risposto lapidaria ai fan che le hanno chiesto se, per amore dei suoi due figli maggiori, avesse intenzione di costruire una famiglia allargata col suo ex marito, Gigi Buffon (oggi legato a Ilaria D’Amico). “Una famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non ci si debba costringere a pensarla diversamente… Lo so, sono dura”, ha dichiarato la modella, che in passato non ha fatto segreto delle profonde cicatrici che le avrebbe lasciato la conclusione del suo rapporto con Buffon a seguito del suo tradimento con Ilaria D’Amico.

Alena Seredova: l’opinione sulla famiglia allargata

Oggi i rapporti tra Alena Seredova e il suo ex marito, Gigi Buffon, sarebbero pacifici per il bene dei due figli che i due hanno avuto insieme, David Lee e Louis Thomas. La modella ha dichiarato però che non avrebbe mai preso in considerazione l’idea di costruire una “famiglia allargata” col suo ex, e del resto già in passato aveva precisato a Verissimo:

Alena Seredova

“Sarò strana ma per me, veramente, non è naturale vedere tutti beati. O forse è naturale se nessuno è stato ferito in quel gruppo di famiglia allargata. Ma se qualcuno viene lasciato lì nel momento in cui il cuore ancora batte… Sì, alcuni la chiamano famiglia allargata, io la chiamo: due meravigliose famiglie separate”. Alena Seredova non ha mai fatto segreto della sofferenza a lei causata dal tradimento di Buffon con l’attuale compagna (Ilaria D’Amico, madre del suo terzo figlio).

Il tradimento

Era il 2014 quando Buffon e Alena Seredova si dissero addio definitivamente. La modella in seguito ha rivelato di aver saputo del tradimento dell’allora marito dalla radio e dalle riviste di gossip. In seguito alla rottura dal calciatore la Seredova ha ritrovato la serenità accanto ad Alessandro Nasi, insieme al quale ha avuto la sua terza bambina, Vivienne Charlotte.