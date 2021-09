Giulia Arena era in barca con degli amici quando avvista un falco in mare. In pochi istanti, grazie a un asciugamano, l’ex Miss Italia riesce a portare in salvo l’animale.

“L’estate non poteva che finire così: con il salvataggio di un Falco in Mare” scrive Giulia Arena sul suo profilo Instagram, commentando l’ultima avventura estiva. L’ex Miss Italia, infatti, era in barca con alcuni amici per un’escursione in mare quando avvista un falco a mollo. L’animale pare troppo appesantito dall’acqua per riuscire ad alzarsi in volo, e galleggia inerme e spaventato.

Giulia Arena non ci pensa due volte: “Fammi scendere di qua”, dice ai compagni di viaggio. Alcuni di loro, tuttavia, sono preoccupati e incerti sul da farsi: “Ma quello è un falco, ti morde!“

Lei però non ha paura, e riesce a portare in salvo l’animale avvolgendolo in un asciugamano. L’intera operazione di salvataggio è stata registrata e poi pubblicata sul profilo Instagram dell’Arena, che chiude il video con parole orgogliose: “Dieci secondi alla guida e abbiamo già recuperato un falco in acqua.”