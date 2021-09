Le parole di Giucas Casella hanno dato luogo a un siparietto surreale nella casa del Grande Fratello. Antonello Venditti starà facendo un gesto scaramatico.

Il celebre mago della tv – romano, tra l’altro – stavolta l’ha detta grossa. Secondo Giucas Casella il cantante di “Roma Capoccia” e “Grazie Roma” non sarebbe più in vita. “No, no, Venditti è morto” avrebbe infatti detto Giucas a un’altra concorrente che aveva posto la domanda: “Ma Venditti è vivo?”.

Ora tutti noi sappiamo che Antonello Venditti è vivo e in salute, ma di certo per il cantante sentire quelle parole deve essere stato un attimo raggelante. Oppure si sarà fatto una bella risata, chissà.

Tra gli inquilini della casa comunque è sceso un silenzio imbarazzante dopo la risposta categorica di Giucas Casella. Nessuno sembrava avere il coraggio di contraddirlo; oppure forse non erano certi della salute del cantante.

Che gaffe, Giucas

Andrea Casalino e Francesca Cipriani hanno infatti ribattuto con un placido “Ok ok” alla dichiarazione di Giucas Casella, prendendola apparentemente per buona. Secondo gli inquilini della casa del GF Vip dunque Antonello Venditti è scomparso. Il noto cantante romano non ha ancora commentato la questione; probabilmente starà facendo qualche gesto scaramatico.

Però che gaffe, Giucas! Da romano doc questa non te la possiamo proprio perdonare.