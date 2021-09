Loredana Bertè oggi compie 71 anni e riceve degli auguri speciali da parte di Emma Marrone: “Bello averti nella mia vita”.

Siamo tutte figlie di Loredana, quest’anno più che mai. Loredana Bertè ha appena concluso il suo summer tour “Figlia di…” e si accinge a spegnere 71 candeline. Proprio oggi, 20 settembre, lo stesso giorno della sorella Mimì.

La Bertè proprio quest’anno ha ottenuto il Disco d’Oro per il nuovo singolo “Figlia di…” presentato proprio a Sanremo 2020. Non avrebbe di certo potuto chiedere regalo migliore per questo compleanno. La cantante ora è in vetta alle classifiche musicali per il suo nuovo singolo con Emma Marrone, dal titolo: “Che sogno incredibile”.

Proprio Emma ha voluto dedicare un augurio speciale a “mamma” Loredana tramite il suo account Instagram:

“Buon compleanno alla donna più forte più incredibile,disarmante,iconica e dolce che io abbia mai conosciuto.”

Così scrive Emma Marrone nella didascalia che fa da corredo al selfie di lei e Loredana Bertè. Le sue parole significativamente riprendono il ritornello della canzone cantata insieme “Che sogno incredibile”.

E infine Emma conclude con un cuore rosso: “Che bello averti nella mia vita!”. Un messaggio dolce e affettuoso per una mamma acquisita che non potrà che essere orgogliosa di lei.

Persino l’anno scorso Emma Marrone non aveva mancato gli auguri social per il 70esimo compleanno di Loredana, in cui aveva scritto: “Auguri alla mia mamma rock,” un anno dopo e con un nuovo singolo insieme è tutto più bello.