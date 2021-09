I gieffini ci pensino bene prima di dire addio alla casa più spiata d’Italia. In caso di abbandono volontario dovrebbero pagare al GF Vip una somma notevole.

Alex Belli, concorrente del GF Vip 6, avrebbe rivelato a quanto ammonterebbe la penale da pagare in caso di ritiro volontario dal programma. La cifra è molto salata, avverte il concorrente del Grande Fratello in risposta alle proteste di Tommaso Eletti che vorrebbe abbandonare il reality perché “non si sente a suo agio.”

La cifra in questione sarebbe nientemeno che 50.000 euro. Una somma davvero da capogiro che di sicuro porterebbe chiunque – vip o non vip – a pensarci due volte prima di ritirarsi dalla casa più spiata d’Italia. A questo punto qualunque concorrente sano di mente auspicherebbe l’eliminazione anziché il ritiro volontario.

Di sicuro gli inquilini oggi non possono andarsene impunemente, come avevano fatto Pamela Prati e Flavia Vento nelle scorse edizioni.

L’unico a mostrare segni di insofferenza per ora è il giovane Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island. Forse per Eletti due reality in un anno sono troppi; il poveretto non regge più lo stress da telecamere sempre accese, inizia a dare in escandescenza. Il 21 enne in questi giorni è apparso parecchio in crisi:

“Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro ad un posto”

Ma niente da temere, Tommaso Eletti è già in nomination. A tu per tu con Francesca Cipriani. Con un po’ di fortuna sarà eliminato. Ma a quanto pare, povero Tommaso, il verdetto finale non sarà eliminatorio, ma finirà al televoto del venerdì. Speriamo che il pubblico da casa sia clemente e pio ed elimini il povero Tommaso, che a quanto pare non ce la fa più.