Attraverso i social Giovanni Terzi, futuro marito di Simona Ventura, ha dedicato un commovente messaggio alla madre della conduttrice.

Nel 2024 Simona Ventura e Giovanni Terzi convoleranno a nozze e in queste ore il giornalista ha fatto la romantica proposta alla conduttrice anche in diretta tv, a Ballando con le Stelle. A seguire Terzi ha scritto un’emozionante dedica alla madre della conduttrice, Anna Pagnoni, e nel suo messaggio sui social si legge:

“Ogni mia parola è superflua, solo un grazie alla mamma della mia splendida Simona Ventura”, e ancora: “Anna Pagnoni, spero di potermi sempre meritare tutto questo amore”.

Giovanni Terzi: la lettera alla madre di Simona Ventura

Giovanni Terzi è entusiasta per le sue imminenti nozze con Simona Ventura e, nei giorni scorsi, i due hanno annunciato che senza dubbio diventeranno marito e moglie nel 2024 (già due volte, negli scorsi anni, hanno dovuto rimandare la data del loro fatidico sì).

Il futuro sposo ha fatto una dedica via social alla madre di Simona Ventura che di recente, sul suo conto, ha dichiarato (in un video reso noto a Ballando con le Stelle): “È l’uomo che tutte le donne vorrebbero incontrare nella vita. Posso anche morire adesso che li vedo a tavola tutti insieme, sono contenta”. Giovanni Terzi ha instaurato uno splendido rapporto anche con i figli che la conduttrice ha avuto insieme all’ex marito, Stefano Bettarini, e in tanti sperano di saperne presto di più sul loro conto e sulla loro splendida famiglia allargata.