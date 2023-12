A quanto pare la crisi è completamente rientrata tra Wanda Nara e Icardi e il calciatore le ha voluto fare una splendida dedica via social.

Wanda Nara ha raggiunto il traguardo dei 37 anni. in queste ore il suo celebre marito, Mauro Icardi, ha voluto farle una splendida dedica via social, e ha scritto:

“Che ogni giorno sia pieno di gioia, che i tuoi sogni si avverino e che tu possa trovare tutta la felicità che meriti. Che la vita ti sorprenda con amore e successo. Ti auguro sempre il meglio” Il calciatore, appena un anno fa, aveva vissuto una profonda crisi con la moglie a causa dei suoi presunti tradimenti.

Wanda Nara: la dedica di Icardi

Wanda Nara ha festeggiato il suo 37esimo compleanno accanto a Mauro Icardi, che continua a restarle vicino nonostante i momenti bui e di difficoltà. Di recente alla showgirl è stata diagnosticata una leucemia, e lei stessa ha annunciato che la vicinanza di suo marito e dei suoi figli sarebbe stata per lei fondamentali.

Wanda Nara ha ammesso a Ballando con le Stelle: “Abbiamo passato tante cose insieme e dopo tanto tempo vedo cosa è il vero amore, vedo che lui si sveglia la sera se qualcuno sta male. Adesso che non ci sono, si allena e poi sta con i bambini”, e ancora: “Poco prima di festeggiare 10 anni insieme, quando mi hanno diagnosticato la malattia, mi ricordo che ero in ospedale, mi alzo alle 4 di mattina e trovo Mauro con il telefono per cercare le cure da fare in tutto il mondo. Era impazzito, non riusciva a dormire. Lì capisci quando ti dicono “nel bene e nel male, in salute e in malattia”. La vita ti porta in situazioni in cui vedi il vero amore.”

In tanti sui social le hanno espresso il loro amore e la loro solidarietà, e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni.