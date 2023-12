Sophie Codegoni e Basciano hanno trascorso una notte insieme? Il rumor è diventato insistente e lei ha annunciato la sua pausa dai social.

Secondo i rumors in circolazione, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sarebbero stati avvistati di nuovo insieme nei giorni scorsi (e dopo che entrambi si sono resi protagonisti di schermaglie e accuse reciproche). Sulla questione al momento non sono emerse conferme, ma Sophie ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social:

“Ho fatto qualche giorno di detox dai social”, ha dichiarato nelle sue stories, e ancora: “Sono sparita perché sono stati dei giorni un po’ particolari, diciamo così dai. Dovevo partire ma alla fine non sono neanche partita, mi sono presa un po’ di “stop dai social” che male non fa mai. Io e Celine adesso ci siamo appena svegliate, siamo un po’ esaurite ancora”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni: i gossip su Basciano

Sophie Codegoni ha deciso di fare dietrofront in merito al suo rapporto con Basciano? I due nei mesi scorsi si sono scagliati accuse e frecciatine reciproche, e lei ha sottolineato di aver lasciato il padre di sua figlia Celine perché convinta che lui la avesse tradita con un’altra donna. Basciano ha sempre negato le accuse e, nelle scorse ore, sui social si è sparsa la voce che abbia trascorso una notte proprio insieme alla sua ex.

Sulla questione al momento non è dato sapere di più, e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi. Basciano non ha rotto il silenzio in merito alla questione ma, nei mesi scorsi, ha più volte sottolineato di sentire nostalgia di sua figlia Celine (che non avrebbe potuto vedere quanto avrebbe voluto a causa della sua separazione da Sophie).