Anna Ferzetti ha rotto il silenzio sul suo legame con Pierfrancesco Favino e sulla gelosia e i loro momenti di crisi.

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino stanno insieme da 20 anni e, nonostante non si siano mai sposati, sono una coppia solida e unita. La stessa compagna dell’attore ha svelato alcuni retroscena sulla loro storia d’amore a La Repubblica, e ha detto:

“Nella vita può capitare di tutto, ma se penso a noi due dico che siamo una coppia centrata, solida”, e ancora: “Io mi sono innamorata di Pierfrancesco perché è bello, è piacevole, mi fa ridere, è generoso, è un uomo di altri tempi. E anche perché è uno degli attori più bravi che abbiamo in Italia. Sarò di parte, ma è proprio un fuoriclasse, a casa vedo quale grandissima preparazione c’è dietro le sue interpretazioni. Lo ammiro perché non dà niente per scontato.”

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti: la confessione su Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti ha confessato a la Repubblica alcuni retroscena sui momenti difficili vissuti accanto a Pierfrancesco Favino e, in particolare, i sacrifici fatti dopo la nascita delle due figlie (Greta e Lea). “Quando sono nate ci siamo dovuti riorganizzare”, ha spiegato, e ancora: ”E anche oggi si fanno sacrifici, col lavoro che facciamo vanno gestiti partenze e arrivi. Ma tutto questo io lo definisco un bellissimo lavoro: avere un progetto comune e tenerlo vivo. Anche nella passione”.

Quanto alla gelosia verso il padre delle sue figlie, Anna Ferzetti ha specificato che lei e Favino non sarebbero affatto gelosi ma: “Abbiamo ognuno le password dell’altro”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?