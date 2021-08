Alcuni giorni fa Milly Carlucci confessava la delusione per l’addio del suo primo ballerino. Oggi arriva la replica di Ciacci: “Todaro ha fatto bene”…

La decisione di Raimondo Todaro di lasciare lo storico programma Rai continua a far discutere. Dopo Milly Carlucci, che sui social lamentava di essere rimasta delusa dal fatto che Todaro non avesse scelto di parlargliene faccia a faccia, ora arriva la replica del costumista Giovanni Ciacci: “Raimondo mi ha spiegato i motivi della sua scelta ed è una scelta ponderata.” Le sue parole appaiono come un’aperta provocazione a Milly.

Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata

“Conosco i motivi della sua scelta,” aggiunge insinuante Ciacci “ma me li tengo per me”. Quando si dice: un buon silenzio non fu mai scritto.

Todaro ad Amici di Maria De Filippi

Intanto trapelano le prime indiscrezioni. Sembra che la regina nazionale dei Reality, Maria De Filippi, avesse proposto a Todaro il ruolo di professore nella nuova edizione di Amici. Raimondo dovrebbe prendere il posto di Lorella Cuccarini che passerà al canto sostituendo la cantante Arisa.

Mentre Ciacci e Milly si azzuffano a suon di polemiche, resta solo un enigma da risolvere: “Chi sostituirà Todaro sul palcoscenico di Rai1?”