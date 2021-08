Compleanno di solidarietà per Meghan Markle, che oggi festeggia il traguardo dei 40. L’ex duchessa lancia l’iniziativa 40×40 per dedicare tempo alle donne in difficoltà…

Le iniziative di Meghan Markle non finiscono mai di stupire e – cosa ancor più importante – non smettono mai di far parlare di sé. Oggi l’attrice ed ex-duchessa del Sussex compie quarant’anni e decide di festeggiarli a modo suo, lanciando un’iniziativa benefica.

Meghan decide di festeggiare i 40 anni all’insegna della solidarietà con un progetto promosso insieme al consorte, il Principe Harry.

Ancora una volta Meghan, già madrina dell’associazione Smart Works, si pone in prima linea per la difesa dei diritti femminili; ma ora il suo gesto è a tutela delle donne disoccupate.

L’ex duchessa non vuole regali, ma propone di dedicare il proprio tempo alle donne senza lavoro, costrette a chiedere in giro per il mondo sostegno e sussidi di varie organizzazioni umanitarie. Il progetto, promosso dalla Fondazione Duchi del Sussex, è stato battezzato con il nome emblematico “40×40”.

Vi hanno già aderito 40 celebrità – tra cui attiviste, atlete, artiste, leader politiche o del business – che si impegnano assieme a Meghan a offrire 40 minuti del loro tempo per fare da tutor a donne rimaste senza lavoro sullo sfondo della pandemia da Covid-19.

Fra le celebrities che hanno aderito all’iniziativa benefica spiccano i nomi della cantante Adele, Stella McCartney (figlia di Paul), la first lady canadese Sophie Gregoire Trudeau e la poetessa americana Amanda Gorman.