Oggi, Meghan Markle compie 40 splendidi anni e arrivano gli auguri social da Elisabetta, William e Kate. Il gesto sembra voler “mettere pace” a una situazione di tensione tra la duchessa di Sussex e la Royal Family, oppure potrebbe essere solo un gesto di circostanza.

Meghan Markle ha sempre avuto rapporti tesi con la famiglia reale, specie dopo le ultime dichiarazioni fatte durante un’intervista. La moglie di Harry ha infatti dichiarato che la famiglia reale avesse atteggiamenti razzisti nei suoi confronti. Con l’arrivo del suo compleanno, sembra che l’ascia di guerra sia seppellita e le arrivano degli auguri “social” da parte di Elisabetta, William e Kate.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX