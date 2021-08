L’attrice protagonista di Grey’s Anatomy annuncia l’intenzione di volersi ritirare dalle scene dopo le riprese dell’ultima stagione della serie

Lo annuncia durante il podcast Ladies First with Laura Brown di Apple, Ellen Pompeo, che interpreta la protagonista nella serie Grey’s Anatomy, vuole smettere di recitare. A quanto sembra, l’intenzione dell’attrice è quella di dedicarsi al settore imprenditoriale, dopo aver terminato le riprese della 18 stagione della serie che l’ha resa nota.

Le dichiarazioni di Ellen Pomeo:”Non sono molto entusiasta di continuare la mia carriera di attrice”

Durante il sopracitato podcast, Ellen Pompeo annuncia l’intenzione di voler smettere di recitare e dichiara:”La recitazione, anche se non ho interpretato un milione di ruoli diversi, mi sembra di averlo fatto. Stare seduta in una roulotte, viaggiare, girare questo ad Atlanta, girare quello a Vancouver. Non ho alcun desiderio di sedermi in una roulotte alle 11 di sera e aspettare di girare scene e avere qualcuno che bussa alla mia porta e mi dice quando posso pranzare. È una cosa da giovani!”.

Ma poi aggiunge un particolare importante:”Non sto dicendo che non reciterò mai più, potrei benissimo, ma non sono molto entusiasta di continuare la mia carriera di attrice. Sono più in una fase imprenditoriale“. Quindi, per la nostra Grey è il momento di voltare pagina e, almeno per il momento, dedicarsi a un’altra passione.