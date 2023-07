Torna a parlare della rottura con Damiano Davide Giorgia SOleri che svela in che modo avrebbero voluto comunicare la fine della storia.

La storia tra Damiano David, frontman dei Maneskin, e Giorgia Soleri si è conclusa ormai da qualche tempo. Ad anticipare le parole sull’argomento da parte dei diretti interessati era stato un video nel quale si vedeva il cantante baciare un’altra donna. Ma come sarebbero andate le cose senza quel filmato? A raccontarlo è stata proprio l’influencer rispondendo alle domande dei fan su Instagram.

La rottura con Damiano e il video: parla Giorgia Soleri

Giorgia Soleri

Come molti ricorderanno, la storia tra il frontman dei Maneskin e la Soleri si era interrotta ufficialmente dopo l’uscita di un filmato in cui si vedeva appunto il ragazzo baciare, in discoteca, un’altra donna. I due ex fidanzati, però, avrebbero voluto comunicare la fine della loro relazione in un altro modo.

A svelarlo proprio Giorgia che su Instagram ha risposto ad una domanda diretta sull’argomento da parte di un fan. “Cosa avreste scritto in merito alla fine della relazione, se non fosse uscito il video?”, il quesito posto all’attivista e influencer.

La ragazza ha replicato: “Ciao a tutt*, volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima, pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione, Giorgia e Damiano”.

Questa quindi la verità e il modo che i due avevano scelto di dirsi pubblicamente addio ma che, causa uscita del famoso video, non avevano avuto possibilità di fare. Ora le loro vite stanno continuando e sui rispettivi partner non ci sono nuove curiosità o rumors. Per ora…

