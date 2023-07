Una coppia nata al GF Vip avrebbe chiesto ai propri fan un regalo davvero costoso da ben 13 mila euro. La segnalazione.

Nel corso degli anni sono nate diverse coppie nei reality televisivi. Molte di queste, specie quelle diventate famose col GF Vip, hanno avuto poi nel tempo un seguito davvero importante di fan, anche sui social. Ed è proprio questo rapporto tra Vip e seguaci che è stato al centro di una segnalazione piuttosto particolare arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano. Pare, infatti, che due ex concorrenti abbiano richiesto un regalo decisamente costoso…

GF Vip, il regalo richiesto dalla ex coppia

Alfonso Signorini

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla prossima edizione del GF Vip che vedrà sempre al timone Alfonso Signorini, è arrivata una segnalazione su alcuni ex concorrenti del reality.

Non si conosce l’identità dei protagonisti di tale indiscrezione ma pare che i due, una coppia formatasi proprio tra le mura della Casa, abbia fatto una richiesta particolare alla propria fan base.

Stando a quanto si legge dalla segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, i follower degli ex Vipponi in questione avrebbero deciso di fare un regalo alla coppia, ma per evitare di spendere soldi inutilmente avrebbero pensato di chiedere ai due cosa potesse servirgli. La risposta? Un dono da 13 mila euro. Una cucina con tanto di link dove poterla acquistare.

Un gesto che ha generato inevitabilmente molte polemiche e commenti, compreso quello di chi ha fatto la segnalazione che ha concluso il suo messaggio con una frase: “Ci sono rimasta male. Pensavo fossero due regazzi semplici”.

Di seguito anche un recente post Instagram del reality alla ricerca di nuovi concorrenti per la prossima edizione che sarà un mix tra personaggi famosi e persone comuni: