Spunta la frecciatina a Giorgia Soleri: ha contattato l’ex Damiano David dopo la rottura? Tutti gli indizi social.

La travagliata storia d’amore tra Giorgia Soleri e il frontman dei Maneskin, Damiano David, continua ad essere al centro dell’attenzione del gossip. Mentre il cantante della rock band romanda sembra essere andato avanti con l’attrice e cantante statunitense Dove Cameron, sembrerebbe che l’influencer e attivista Soleri stia ancora pensando al suo ex.

Infatti, sono spuntati sui social alcuni rumors secondo cui l’ex di Damiano avrebbe contattato il cantante, forse sperando in un riavvicinamento. Ma sulla vicenda adesso è un vero mistero dopo la cancellazione delle Stories. Ecco cosa è successo.

Giorgia Soleri: la frecciatina social scomparsa

Al centro della vicenda c’è Tea Hacic Vlahovic, una scrittrice statunitense amica di Damiano, di Giorgia e anche della nuova fidanzata del cantante, Dove Cameron.

Giorgia Soleri

La scrittrice e attivista di origini croate, oggi residente a Los Angeles, esce spesso con il gruppo di amici di cui fa parte anche Damiano David. Negli scorsi giorni la scrittrice ha pubblicato su Instagram una Stories misteriosa.

Durante un evento c’è stata l’esibizione di una persona che inseriva nella gola delle spade. Tea ha quindi scattato una foto all’esibizione e aggiunto una frase che ha alimentato le speculazioni sul rapporto tra Giorgia Soleri e Damiano David.

Giorgia Soleri e Damiano David: il mistero sui social

“You’re composing a text to your ex you’ve been on no contact with since June” scrive Tea sulle Stories di Instagram. Questo testo, che potrebbe essere tradotto in: “POV: stai scrivendo un messaggio al tuo ex con cui non hai contatti da giugno“, sembrerebbe essere una frecciatina a Giulia Soleri. Ciò significherebbe che l’influencer ha cercato di riallacciare i rapporti con il cantante.

Tuttavia, una possibile alternativa a tale traduzione potrebbe essere la seguente: “Stai componendo un testo per la tua ex con la quale non ti senti da giugno“. In tal caso, invece, il testo si riferirebbe allo stesso Damiano David.

Il mistero si infittisce quando la scrittrice, poche ore dopo, decide di cancellare la Storia.