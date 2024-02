L’attore Kenneth Mitchell ha perso la sua battaglia contro la SLA e si è spento a Los Angeles il 24 febbraio 2024. Il post social del triste annuncio.

Si è spento all’età di 49 anni l’attore canadese Kenneth Mitchell a causa di un grave male che lo ha costretto all’uso della sedia a rotelle ormai da cinque anni. L’attore, famoso soprattutto per i suoi ruoli in Star Trek e Capitan Marvel, è morto il 24 febbraio a Los Angeles per complicazioni legate alla SLA.

La battaglia contro la malattia era iniziata ormai cinque anni fa, nel 2019, e da allora è stato costretto a usare una sedia a rotelle. Con un commovente post Instagram, la famiglia ha annunciato la scomparsa dell’attore.

Kenneth Mitchell: le cause della morte

Il post Instagram pubblicato sulla pagina ufficiale dell’attore canadese si limita ad annunciare la scomparsa di Mitchell: “Con il cuore pesante annunciamo la scomparsa di Kenneth Alexander Mitchell, amato padre, marito, fratello, zio, figlio e caro amico” si legge.

Ma la causa della morte dell’attore è stata rivelata dalla stessa famiglia, che ha dichiarato: “Per cinque anni Ken ha affrontato molte sfide per la Sla. Ma, nel suo tipico stile, si è impegnato a vivere in pieno ogni momento”.

Infatti, l’attore è scomparso per complicazioni dovute alla patologia neurodegenerativa.

Kenneth Mitchell: l’annuncio della malattia e la morte

Era il 2020 quando l’attore aveva annunciato pubblicamente la diagnosi della malattia: la sclerosi laterale amiotrofica, anche nota semplicemente come SLA.

Già da un anno, però, proprio a causa della malattia l’attore era costretto a usare la sedia a rotelle.

L’attore, molto amato soprattutto per i suoi ruoli nella saga di Star Trek, è stato ricordato con una dedica pubblicata sul sito della serie. “L’intera famiglia di Star Trek invia le sue condoglianze” si legge sul sito ufficiale.