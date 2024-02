Secondo alcune indiscrezioni, la causa della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe Marco Travaglio. Il giornalista dice la sua.

È davvero finito il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni? Nonostante i due stiano mantenendo il massimo riserbo sulla situazione, continuano a circolare nuove voci sulla presunta crisi coniugale tra i Ferragnez.

C’è chi pensa ci sia di mezzo un altro uomo, Tomaso Trussardi, voce prontamente smentita sia dal team di Chiara Ferragni che dello stesso Trussardi, ma c’è anche chi pensa che la causa della crisi tra Chiara e Federico sia il giornalista Marco Travaglio. Lo stesso giornalista ha detto la sua.

Marco Travaglio a Muschio Selvaggio, il paragone Chiara-Wanda

La puntata del podcast di Fedez, Muschio Selvaggio, con ospite Marco Travaglio è stata tra le più viste e chiacchierate di sempre. Infatti, durante la puntata ci sono stati forti battibecchi tra Fedez e il direttore de Il Fatto Quotidiano. Quest’ultimo, infatti, è arrivato a paragonare la Ferragni a Wanna Marchi.

I fan dei Ferragnez, tuttavia, hanno notato che il rapper non ha difeso la moglie da questa affermazione. Secondo i rumors, infatti, sarebbe stata proprio la mancanza di una difesa da parte del marito a mettere fine alla relazione.

Marco Travaglio

Da questo episodio alcuni sono giunti alla conclusione che proprio Marco Travaglio sarebbe stato la causa della rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Il giornalista, però, ha voluto dire la sua.

Marco Travaglio si difende dalle accuse

In risposta alle voci secondo cui il giornalista sarebbe stato la causa della rottura tra i Ferragnez, Marco Travaglio ha voluto dire la sua.

“Se è davvero colpa mia? Non credo che ci si possa separare per così poco, è vero che siamo in un’era di superficialità, ma così superficiali da separarsi e porre fine a un matrimonio con due bambini per una frase… Io ho detto una cosa che sanno tutti: cioè che lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro di finta beneficienza e sulle uova di sempre di finta beneficienza ha trasformato nell’immaginario collettivo, non in tribunale – non ci sono condanne e non mi sembra materia da processo penale – la ‘Santa Chiara’ in Wanna Marchi. Questo è quello che è successo“.