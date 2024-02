La cantante Loredana Bertè non si accontenta del secondo posto a Una voce per San Marino: frecciatina alla giuria.

Loredana Bertè era data vincitrice del Festival di Sanremo 2024 da alcuni giornalisti, mentre si è dovuta accontentare della settima posizione. Aveva sognato di andare all’Eurovision Song Contest ma ha visto sfumare il sogno con la vittoria di Angelina Mango. Eppure non ha desistito e ha partecipato al contest Una voce per San Marino. Ma ecco arrivare un’altra delusione. Infatti, la cantante è arrivata al secondo posto, mentre la vittoria è andata ai Megara.

La mancata vittoria non è piaciuta alla Bertè che ha lanciato una frecciatina alla giuria del contest.

Loredana Bertè non andrà all’Eurovision: la reazione della cantante

Durante il Festival di Sanremo, la cantante Loredana Bertè aveva dichiarato: “Vorrei andare all’Eurovision perché si tiene in Svezia. Così il mio ex marito ci rimane malissimo che vado lì a rompergli le scatole“. Ma il suo sogno è sfumato con la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo e dei Megara a Una voce per San Marino.

Ma dopo la finale di quest’ultimo contest la cantante ha voluto dire la sua sul suo profilo social con un lungo post su Instagram.

Nel post non è mancata una frecciatina alla giuria del contest di San Marino.

Loredana Bertè contro la giuria di San Marino?

Nel post Instagram Loredana Bertè ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto: “Ciao a tutti, ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete “dispiaciuti” quanto me di questo secondo posto“.

Il post, poi, continua con un’inaspettata frecciatina: “Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia“. Una frecciatina scherzosa e innocente.

La cantante ha, infine, concluso il post con un saluto e un ringraziamento ai suoi fan: “Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio per l’amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi.“