Rubato al guardaroba maschile, declinato al femminile il gilet si trasforma in quel dettaglio di stile versatile e androgino.

Intellettuale, sbarazzino, chic e talvolta anche wilde con qualche frangia il gilet del guardaroba femminile non vuole conoscere regole ma solo dettagli per personalizzare quanto più possibile il nostro look, uno spunto che con il tempo anche il look maschile ha saputo rubare. Approfittando dei saldi, perché allora non lasciarsi ispirare dai look proposti dalle maison e acquistare anche un po’ più di un gilet per giocare con uno stile sempre diverso?

Gilet donna: femminile, elegante, sporty chic, come abbinarlo

Alternativa perfetta al blazer o alla giacca per un office look formale ma tres chic, il gilet nasce per impreziosire il nostro look e un po’ meno per sentirci al caldo, a meno che non puntiamo sulla sua versione smanicata che nel 2022 predilige le lunghezze cropped, sia con i bottoncini sia nella versione cardigan.

– Chi ne ha fatto un pezzo chiave del proprio guardaroba è Yves Saint Laurent, che riprende la versione anni ’70 dall’allure rock’n’roll, in camoscio e minimal, da abbinare alla camicia, ai pantaloni e meglio ancora se completando il look con un cinturone in bella vista. Un look da vera rock star.

Decisamente chic e focalizzata sul valorizzare la bellezza del tessuto, il gilet secondo Chanel si ispira all’iconica giacca in tweed, ma prediligendo un tessuto a maglia e i fiori alle geometrie, ma giocando sempre con un dipinto di colori a contrasto, abbinato ad un panda palazzo a vita alta per un look da sera alternativo. E per chi ama le fantasia etnochic, impossibile non innamorarsi dall’esotismo invernale di Etro, che trasforma il gilet in un accessorio del maglione giocando con il mimetismo dei colori.

Zara, Mango, Stradivarius: i gilet, anche in saldo, a cui dire subito sì

Audaci, in simil pelle, in maglia, viscosa o cotone, la carrellata di gilet firmate dai brand del fashion retail accontentano i gusti di tutti, anche di chi cerca nel gilet un fidato accessorio da sfoggiare per look eleganti in cui mixare la schiettezza dei tagli maschili alla grazia dei dettagli femminili.

– Il guardaroba di Zara accoglie tutte le anime che desideriamo vestirci addosso: dai modelli strutturati lunghi da trasformare in abiti da indossare con stivali o décolléte a seconda della serata che ci attende, ai romantici modelli in jacquard per dare un tocco di vivacità e colore alle nuance scure del guardaroba invernale, in saldo a 19,95 euro.

– Mango punta su una gradevole alternativa invernale, rivisitando il dolcevita in un modello smanicato a collo alto, a cui abbinare maglioni o maglie, per un effetto ultra warm da non farsi sfuggire in promo a 25,99 euro, deliziosa anche la versione con bottoni e a righe.

– Un po’ easy rider per uscire nella versione simil pelle con dettagli in montone, oppure un classico in maglia, smanicato white in versione college, se vi piace l’american style, i gilet Stradivarius sono i capi perfetti per per confezionare un preppy style oppure un biker style.

