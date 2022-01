La sfilata della collezione Chanel Haute Couture per la primavera-estate 2022 è stata aperta da Charlotte Casiraghi in veste cavallerizza.

In Charlotte Casiraghi, con cui Chanel condivide un sodalizio stretto, fiero e riuscito sin dallo scorso anno, la maison di Coco sembra aver trovato un’ispirazione fertile, dove classe, eleganza e contemporaneità riescono a convivere in un equilibrio di grazia ed armonia. E il compito affidato alla principessina francese di aprire la collezione Haute Couture primavera/estate 2022 ne è l’ennesima prova, soprattutto se tra i talenti di Charlotte ce n’è uno che l’avvicina ancora una volta a Coco.

Paris Fashion Week 2022: l’Haute Couture Chanel da Coco a Charlotte Casiraghi

La sorprendente entrata in passerella di Charlotte Casiraghi a cavallo ad inizio sfilata non è stata casuale. C’è prima di tutto un omaggio e un legame alle visioni, ai gusti e alle passioni di Coco Chanel che amava profondamente il mondo equestre ed il movimento dei cavalli, tanto che è stata lei la prima ad introdurre gli stivali da cavallerizza nell’abbigliamento femminile.

Frequentare quel mondo deve averla senz’altro ispirata nel rivoluzionare il modo di vestire femminile, non solo nel concept di una moda che guardasse alla necessità di una nuova donna emancipata, ma anche nella confezione dei tessuti, a cui dare praticità e movimento. Simbolo di quella rivoluzione che con echi diversi continua ancora oggi è proprio una royal lady che entra a cavallo in passerella, determinata, vestita in pratici pantaloni da cavallerizza ma estremamente elegante nella sua giacca in tweed impreziosita di paillettes qua e là, un look da copiare già da ora e subito.

E poi dopo Coco, c’è Charlotte, appassionata anche lei di cavalli e frequentatrice del mondo equestre: il video infatti che fa da teaser alla sfilata la vede protagonista, fortemente voluta dall’artista contemporaneo Xavier Veilhan, che ha pensato di creare questo cerchio magico tra presente e passato, leit motiv della sfilata, dalla scenografia dello spazio agli abiti.

Una collezione elegante e leggera, tra abiti fluttuanti e mise finemente lavorate

Il movimento dei cavalli, la loro libertà, il loro librarsi nel cavalcare rivive nell’Haute Couture della primavera/estate 2022 firmata Chanel, presentata in occasione di una Paris Fashion Week dove il diktat delle maison sembra essere quello di stupire. Virginie Viard, direttrice creativa della maison sceglie così abiti leggerissimi, fluttuanti, che non si lasciano domare e mettono da parte le rigide architetture dei tessuti, tra cui persino il tweed, onnipresente, sembra irrigidirsi un po’ meno.

Più che sulle silhouette, in contrasto con le forme imponenti della scenografia, la collezione è focalizzata sulla lavorazione dell’abito e sull’attenzione al dettaglio: frange, piume, pizzi, balze, bottoni gioiello variopinti, lasciando che dettagli iconici di epoche differenti si incontrino tra loro. Più che scintillare, l’estate dell’alta moda Chanel vuole regalare gioia, stupore e distensione, lasciando che l’abito torni ad essere indossato come un gioiello.

