Gli Ugg stanno all’inverno, così come le Birkenstock stanno all’estate: questa è la proporzione che senza ombra di dubbio racconta di un paio di scarpe entrambe comodissime, ormai must have di stagione, che però riescono nonostante la loro longevità a dividere ad ogni anno il mondo della moda, generando duelli fashion all’ultimo trend. E quasi a ironizzare sulla faccenda, qualcuno decide di indossarle e farne un trend, oppure una maison se ne appropria ed interpreta queste scarpe oggetto di discussione a proprio gusto e visione.

Ad aver dato il via è stato senza dubbio Balenciaga con le sue così divisive Crocs con il tacco, adesso invece la palla passa a Dior, che ha pensato di appropriarsi della Birkenstock e rivisitarla alla sua maniera.

Dior by Birkenstock: il sandalo comfy di lusso ha debuttato alla Paris Fashion Week

Se volessimo trovare un aggettivo che racconti il mood di questa Paris Fashion Week 2022 potremmo dire stravagante: da Charlotte Casiraghi che entra a cavallo alla sfilata Chanel alla sfilata monumentale per Schiaparelli e quella surreale per ricordare Virgil Abloh, fino al lancio delle Birkenstock rivisitate da Dior. Pur se presentate in occasione della sfilata maschile, sappiamo bene che la Birkenstock è un modello unisex e non lascerà in silenzio le fashion addicted più incallite.

Qualcuno si è chiesto se questo modello rientri propriamente nello stile della maison, ma è lì che Dior ha saputo fare la differenza, facendo ripartire la sua revisione dell’iconica scarpa da sandali classici come i Milano e gli zoccoli giapponesi, da un’idea del direttore creativo Kim Jones.

In una nuance ormai che va a braccetto con il blu nella palette Dior, si tratta di un modello grigio che gioca tra il feltro e lo scamosciato, impreziosito da ricami floreali e chiusure a scatto sigillate con la scritta Dior. La suola riprende invece il monogram del marchio.

Quanto costano, quando e dove si potranno acquistare

Piacciano o no, questi sandali che con i loro fiorellini omaggiano la passione di Monsieur Dior per il giardinaggio, sono destinate a diventare le scarpe più chiacchierata dell’anno. La loro finitura in suede o il feltro ne fa un perfetto sandalo da mezza stagione, da indossare in autunno ma perché no anche in primavera, tanto da poter lanciare un nuovo trend che ci permetterebbe di indossare le scarpe estive anche per più tempo.

Trattandosi di una capsule e un modello estremamente di lusso, probabile che saranno vendute in boutique, e sul prezzo difficile immaginare se non rifacendosi alle altre scarpe di lusso lanciate non molto tempo fa con Nike. Le Air Jordan by Dior sono state vendute anche a 20mila euro, e per queste Birkenstock così esclusive potremmo immaginare già cifre del genere.

