Gigi uno come te, l’emozione continua torna in televisione: scopriamo la scaletta e gli ospiti che D’Alessio ha scelto per l’evento.

Un appuntamento musicale imperdibile: stiamo parlando di Gigi uno come te, l’emozione continua. Il cantautore napoletano ripercorre la sua lunga carriera alternando i racconti alle canzoni più belle del suo repertorio. Il tutto condito da ospiti d’eccezione. Scopriamo quando va in onda e la scaletta.

Gigi uno come te, l’emozione continua: scaletta e ospiti

Gigi uno come te, l’emozione continua torna in televisione. Dopo il successo riscosso nelle edizioni precedenti, D’Alessio conquista un’altra prima serata e riporta in onda le sue canzoni più belle. Il concerto-evento, registrato nella sua Napoli, precisamente a Piazza del Plebiscito, è diventato ormai un appuntamento fisso.

Anche questa volta, il cantautore napoletano ha scelto ospiti d’eccezione: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Francesco Cicchella, Clementino, Antonella Clerici, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, LDA, Fiorella Mannoia, The Kolors e Umberto Tozzi. Con ognuno di loro, Gigi porterà in scena un duetto, un racconto che ha segnato la sua splendida carriera. Di seguito, la scaletta:

Non mollare mai

Senza tuccà

Io vorrei

Fra

Primo appuntamento

Nu dispietto

Chi

Un cuore malato

Si te sapesse dicere

Cu tte

Il cammino dell’età

Mon amour

Quanti amori

Como suena el corazon

Non dirgli mai

Una magica storia d’amore

Un nuovo bacio

Annarè

Fotomodelle un po’ povere

Quando e dove va in onda Gigi uno come te, l’emozione continua

Non solo ospiti d’eccezione e scaletta indimenticabile, Gigi uno come te, l’emozione continua è importante anche per un altro motivo: è un evento benefico. Con il concerto in Piazza del Plebiscito, D’Alessio ha aperto una raccolta fondi per sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon, che opera all’interno dell’Ospedale Pediatrico di Napoli. Nello specifico, al progetto “Curare a casa”, che offre assistenza domiciliare ai piccoli pazienti. Gigi uno come te, l’emozione va in onda venerdì 25 luglio 2025 su Rai1, a partire dalle ore 21:30.