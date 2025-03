Ecco come fare a partecipare a Uomini e Donne come tronista o come corteggiatore: così si può inviare la propria candidatura per i casting.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti della fascia pomeridiana. A condurlo da diversi anni è Maria De Filippi e il programma va in onda su Canale 5: il sogno nel cassetto dei partecipanti non è diventare cantante, attore o ballerino, ma semplicemente quello di trovare l’anima gemella. Ti spieghiamo come partecipare a Uomini e Donne.

Ovviamente, oltre alla ricerca del vero amore, chi si iscrive aspira anche a ottenere un periodo, seppur breve, di fama: apparendo in televisione, sulle riviste di gossip e partecipando poi a serate ed eventi.

Come iscriversi a Uomini e Donne

Il programma è molto seguito, e sono molti i giovani, ma anche persone più mature, a voler partecipare come corteggiatori o come tronisti. Non vi aspettate però un percorso facile, infatti la strada dei provini di Uomini e Donne appare lunga e tortuosa.

Maria De Filippi alla 67ª Edizione del Festival di Sanremo – www.donnaglamour

Per prima cosa occorre candidarsi per poter partecipare ai casting di Uomini e Donne. Per farlo basta compilare il form sul sito di Witty, l’azienda che si occupa dei casting del programma. Attraverso un altro modulo è possibile iscriversi per partecipare al trono over.

Casting Uomini e Donne come funzionano

Se si viene ricontattati dalla redazione ha inizio l’iter dei provini: si viene invitati a Roma, negli studi Titanus, per una giornata dedicata alle selezioni. La redazione organizza anche delle giornate itineranti a Milano e in altre città italiane, puoi rimanere aggiornato sulle date consultando periodicamente il sito ufficiale.

Appena arrivati agli studios si viene accolti dal personale della redazione, gli aspiranti partecipanti dovranno poi compilare dei lunghi questionari, riguardanti la famiglia, la storia della propria vita, storie amorose passate, le motivazioni che spingono a partecipare al programma e moltissime altre domande.

Dopo la compilazione dei questionari e aver scattato delle foto, si passa al colloquio. La durata è di circa un’ora e i ragazzi e le ragazze sono sottoposti a un’intervista su tutta la loro vita, infanzia, hobbies, passioni, aspirazioni e ovviamente sul loro uomo o donna ideale.

La prova finale consiste nello scendere dalla celebre scalinata, con la rosa in mano, nello studio dove si svolge il programma.

Se tutto è andato per il verso giusto sarete contattati dalla redazione per partecipare al programma. In bocca al lupo!